بالطعن الجماعي.. أهالي القدس يقاومون الاحتلال

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لا تزال المقاومة الفلسطينية مستمرة في وجه السجان الإسرائيلي المحتل، حيث أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين، بينهم شرطي وحالة بجروح خطيرة، صباح اليوم الأحد، من جراء تعرضهم لحادثي "طعن" منفصلين على خلفية جنائية في مستوطنة "غيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة، وحيفا.

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في القدس المحتلة بعد تعرضه للطعن في مستوطنة "غيلو"،حسبما ذكرت صحيفة معاريف.

واستنفرت قوات الشرطة الإسرائيلية بحثًا عن منفذ عملية الطعن مع توقعها أن يكون فلسطينيًا، لكنها لاحقًا ذكرت أن الطعن وقع على خلفية جنائية“، كما نقلت عنها صحيفة يديعوت احرنوت التي لم توضح تفاصيل إضافية عن الأمر.

وفي سياق متصل أصيب ثلاثة إسرائيليين بينهم شرطي بجروح في حيفا (شمال غرب) إثر قيام إسرائيلي بطعن جار له، وفق القناة الإسرائيلية 13.

ووفق المصدر نفسه، اتصل منفذ عملية الطعن بالشرطة الإسرائيلية وأبلغها عن قيامه بطعن جاره، فهرعت إلى منزله لاعتقاله، لكنه قام بمهاجمة شرطي بسكين فأصابه بجروح قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإصابته واعتقاله.

وعادة ما تستنفر القوات الإسرائيلية عند وقوع عمليات طعن لاحتمال أن تكون قد نفذت على خلفية الصراع الفلسطيني والإسرائيلي ضمن ما تسميه إسرائيل عمليات المنفذ المنفرد.

في السياق، أغلقت قوات الاحتلال، الشوارع الرئيسية والفرعية فى محيط مستوطنة (جيلو)، جنوب القدس المحتلة، والحاجز العسكرى الثابت الفاصل بين مدينتى بيت لحم والقدس، بعد تعرض مستوطن لحادث طعن.

وقال شهود عيان فى القدس إن الاحتلال شرع بفرض إجراءات مشددة على الحواجز (المعابر) العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، ما تسبب باختناقات وازدحامات مرورية شديدة.

وتشهد إسرائيل "الكثير" من جرائم القتل أبرزها عمليات الاغتيال والتصفية بين العصابات المنظمة والتي تشمل استخدام السلاح الناري وأحيانًا تفجير مركبات المستهدفين بعبوات ناسفة.

على الجانب الآخر يستخدم الشباب الفلسطيني في الآونة الأخيرة أساليب كثيرة في مطاردة المستوطنين، كان أبرزها الطعن والدهس.