شركة بانغ آند أولفسن تطلق سماعة لاسلكية فاخرة لعشاق الموسيقى

أطلقت شركة بانغ آند أولفسن سماعة لاسلكية فاخرة لعشاق الموسيقى، تتضمن اثنين من مكبرات الصوت المتوسطة 4 بوصة بقدرة 100 وات لكل منهما، ومكبر صوت ¾ بوصة بقدرة 100 وات.

وأوضحت الشركة الدنماركية أن السماعة Beosound Edge تُوصل بأجهزة عبر شبكة WLAN-ac اللاسلكية وتقنية البلوتوث 4.2، وتدعم تقنية كروم كاست وتقنية أبل Airplay 2 و DLNA، ما يسمح بدمج السماعة الجديدة في الأنظمة الصوتية متعددة الغرف.

وتُستعمل السماعة Beosound Edge الجديدة عن طريق التطبيق المجاني للهواتف الذكية أو عن طريق الريموت كنترول Beosound Essence، ويمكن للمستخدم التحكم في تشغيل الموسيقى ومستوى الصوت عن طريق عناصر الاستعمال الموجودة على جانب جسم السماعة.

وأكدت الشركة الدنماركية أن سماعتها اللاسلكية الجديدة مزودة بمستشعرات تتعرف على المستخدم، الذي يقترب منها عندما تكون معلقة على الحائط، لتفعيل السماعة تلقائياً.

وأوضحت الشركة الدنماركية أن سماعتها الجديدة تتمتع بقطر 50.2 سم وارتفاع 13 سم ويبلغ وزنها 13 كيلوغراماً، وصُنع جسم السماعة من الألومنيوم المصقول فائق اللمعان مع تغطية الجانب بقطعة من النسيج الأسود.

وأعلنت بانغ آند أولفسن أن سعر السماعة Beosound Edge الجديدة يبلغ 3250 يورو.