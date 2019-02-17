شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإمارات تعلن عن صفقات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد إنها وقعت صفقات عسكرية قيمتها 3.87 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مع شركات عالمية.

الشيخ محمد بن راشد خلال حضور فعاليات إيديكس وأوضح متحدث باسم معرض إيدكس للصناعات العسكرية أن الإمارات أعلنت أيضا عن صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار درهم مع شركات محلية.

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