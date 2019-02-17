الأسد: التصريحات الأوروبية حول اللاجئين "وقحة"

وصف الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته أمام رؤساء المجالس المحلية في المحافظات السورية التصريحات الأوروبية بشأن عودة اللاجئين بـ"الوقحة"، وهي تعارض عودة اللاجئين، واعتبر الحجج التي يضعونها "سخيفة".

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وأشار الأسد إلى أن "الدول الداعمة للارهاب وبعض منظمات ومسؤولو بعض الدول يستغلون اللاجئين للتغطية على فسادهم، وعودة المهجرين ستحرم هؤلاء من الفائدة المادية والسياسية.

وأضاف الأسد "الدول المعنية بملف اللاجئين هي التي تعرقل عودة اللاجئين والدولة السورية تعمل بكل مؤسساتها لعودتهم إلى ديارهم"، لافتا "العديد من السوريين لم يجرؤوا على العودة إلى البلد بسبب تصريحات هؤلاء المسؤولين".

ودعا الأسد اللاجئين السوريين خارج بلادهم إلى العودة، مؤكدا أن مسؤولي الإدارة المحلية سيعملون على توفير كافة الخدمات لهم، قائلا "من الطبيعي أن لا نسمح لرعاة الإرهاب بتحويل اللاجئين إلى ورقة، الوطن بحاجة إلى كل أبنائه لان التحديات أمامنا كبيرة".