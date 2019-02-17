شكرا لقرائتكم خبر عن انفجاران يهزان شمال العاصمة الصومالية مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هز انفجاران شمال العاصمة الصومالية مقديشيو اليوم /الأحد/ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت راديو "شابيلى" الصومالى أن الانفجار الأول وقع بعدما انفجر لغم أرضى يتم التحكم به عن بعد بقافلة عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقى فى الصومال "أميصوم"، وبعد دقائق معدودة وقع انفجار آخر فى نفس المنطقة بينما كان جنود أميصوم يقومون بسحب حافلتهم المدمرة من موقع الانفجار الأول. ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجارين.

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