الأسد: مخطط التقسيم يشمل كل دول المنطقة

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قال الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته أمام رؤساء المجالس المحلية في المحافظات السورية أن مخطط التقسيم قديم، وأشار أنه لا يشمل سوريا فقط، بل وكل دول المنطقة.
© Sputnik . Mikhail Klimentiyev
وأكد الرئيس الأسد أنه "مع كل شبر يتحرر هناك عميل وخائن يتدمر لأن رعاتهم خذلوهم".
ولفت الرئيس الأسد إلى أن البعض رهن نفسه للبيع وتم شراؤه ورغم كل ذلك لم يحقق المهام التي طلبها منه داعموه، مشيرا إلى أن الأفق أمام ما اختاروه مسدود، و"السبيل الوحيد للتراجع عن الضلال هو الانضمام إلى المصالحات وتسليم السلاح".
وأضاف الأسد أن القوات المسلحة السورية هي أفضل تعبير عن مناعة وقوة سوريا وأشار إلى أنها "تمكنت من دحر الإرهابيين بكل أرجاء الوطن، وهذا تحقق بفضل الدعم الشعبي الواسع".
ولفت إلى الدعم الشعبي الواسع كان موجودا حتى في مناطق تواجد المسلحين، حيث كان وجود مؤيدي الدولة قسريا هناك نظرا لصعوبة خروجهم من تلك المناطق ومنهم من ساعد الدولة السورية، والبعض منهم دفع الثمن.
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