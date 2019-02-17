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واستقبل ابن سلمان، في حضور وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ومن أبرز من استقبلهم ولي العهد السعودي اليوم، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية سويسرا، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري.
كما استقبل محمد بن سلمان، السفير المعين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد بن سويلم، والسفير المعين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم، والسفير المعين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، والسفير المعين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، والسفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سامي بن جميل عبدالسلام عبد الله، والسفير المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
ويبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، زيارة إلى إسلام أباد، لإجراء مباحثات مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، تتركز حول العلاقات الثنائية؛ ومن المنتظر أن يشهد بن سلمان وخان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في قطاعات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل سفره إلى باكستان... ولي العهد السعودي يجتمع مع هؤلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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