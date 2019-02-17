الجيش الجزائري: اعتقال 39 منقبا عن الذهب في الجزائر

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بتمنراست، عين قزام، برج باجي مختار وجانت 39 منقبا عن الذهب".

وأكد البيان أن قوات الجيش الجزائري ضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وسيارتين دفع رباعي وشاحنتين و18 مولدا كهربائيا و09 دراجات نارية و03 أجهزة للكشف عن المعادن و15 مضخة كهربائية، بالإضافة إلى أطنان من الغذاء وكميات كبيرة من الوقود.

وتحولت مناطق واسعة في أقصى جنوب الجزائر إلى مقصد لمجموعات من المغامرين الباحثين عن الثراء السريع بالتنقيب عن الذهب.