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© REUTERS / KHALED ABDULLAH
ورحب رئيس هيئة الأركان اليمني، بقائد القوات السعودية، وأحيى "جهودهم وصمودهم ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية"، منوها بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلادنا والمملكة العربية السعودية والممتدة جذورها على مر العصور.
وأضاف النخعي: "علينا اليوم مواصلة العمل والنضال من أجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي ما زالت تقبع تحت سيطرة الميليشيات وتعاني مرارة بطشهم وتعنتهم، وعلينا استكمال تحرير مدينة تعز التي تعد بوابة اليمن"، مشيدا بانتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال.
من جانبه، استعرض قائد القوات السعودية مهام القوات السعودية في إطار قوات التحالف التي تعمل وفق رؤية مشتركة وتحت قيادة موحدة، وهدفها الرئيسي إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف ستظل داعمة لليمن واليمنيين حتى يتحقق النصر وهزيمة العدو وتحقيق ما يتطلع إليه اليمنيون.
كما التقى رئيس هيئة الأركان اليمني، قائد خلية تمكين البحرية، وناقش معه إعادة جاهزية القوات البحرية للقيام بمهامها العسكرية في حماية وتأمين السواحل اليمنية في المحافظات المحررة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء عسكري بين رئيسي هيئة الأركان السعودية واليمنية... ماذا يحدث في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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