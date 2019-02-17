لقاء عسكري بين رئيسي هيئة الأركان السعودية واليمنية... ماذا يحدث في عدن

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وقال النخعي، خلال لقائه، أمس السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، قائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدن، إننا "لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية، وسيقف شعبنا اليمني وتسانده دول التحالف لإحباط هذا المشروع، وستنتصر قيم العدالة والمساواة وإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة والعادلة التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ورحب رئيس هيئة الأركان اليمني، بقائد القوات السعودية، وأحيى "جهودهم وصمودهم ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية"، منوها بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلادنا والمملكة العربية السعودية والممتدة جذورها على مر العصور.

وأضاف النخعي: "علينا اليوم مواصلة العمل والنضال من أجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي ما زالت تقبع تحت سيطرة الميليشيات وتعاني مرارة بطشهم وتعنتهم، وعلينا استكمال تحرير مدينة تعز التي تعد بوابة اليمن"، مشيدا بانتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال.

من جانبه، استعرض قائد القوات السعودية مهام القوات السعودية في إطار قوات التحالف التي تعمل وفق رؤية مشتركة وتحت قيادة موحدة، وهدفها الرئيسي إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف ستظل داعمة لليمن واليمنيين حتى يتحقق النصر وهزيمة العدو وتحقيق ما يتطلع إليه اليمنيون.

كما التقى رئيس هيئة الأركان اليمني، قائد خلية تمكين البحرية، وناقش معه إعادة جاهزية القوات البحرية للقيام بمهامها العسكرية في حماية وتأمين السواحل اليمنية في المحافظات المحررة.