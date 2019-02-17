إنقاذ حياة ثلاثينى فى حالة حرجة نادرة بمستشفى الملك فهد بجدة

الخليج - هيفاء الأمير

شهدت مستشفى الملك فهد بجدة حالة نادرة معقدة لشاب سعودي فى العقد الثالث حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى بسيارة إسعاف فى حالة حرجة حيث تم التشخيص المبدئى على إنه حالة تسمم متقدمة وبعد الفحص الدقيق ومراجعة التاريخ المرضى تبين أن المريض يعانى من تسريب هوائى بسبب وجود ثقب ناتج عن عملية تكميم أجراها المريض بإحدى المستشفيات الخاصة أدى إلى تجمع الهواء حول القلب وخلف عظمة الصدر (huge pneumomedist) وفشل كلوي حاد حيث أظهرت نتائج التحاليل الطبية أن نسبة (الكرياتينين 12) بجانب تسمم في الدم وإرتفاع كبير فى عدد كريات الدم البيضاء لتصل إلى (33 الف) مع إرتفاع نسبة حموضة اللاكتيت ( 3.8) .

ونظراً لخطورة إعادة الجراحة بسبب حالة المريض الحرجة فقد قرر عدد من الاستشاريين المتخصصين بمستشفى الملك فهد الدكتور أحمد خليل و الدكتور حماد شجاع حول إمكانية التدخل بالمنظار لتركيب دعامة فى المرئ.

وعلى الفور وبعد موافقة أهل المريض تم إدخال المريض لغرفة العمليات حيث أجريت له عملية وضع دعامة المرئ بالمنظار وقد إستغرقت العملية ساعة ونصف قامو خلالها بوضع المريض على جهاز التنفس الصناعي ومن ثم تم تركيب دعامة طويلة مغطاة لقفل التسريب بين المرئ والمعدة بواسطة المنظار ، وطول الدعامة 23 سم حيث تم وضع نهايتها فى الجزء الثانى من الإثنى عشر وبدايتها بمنتصف المرئ وبذلك تم التغلب على إلتواءات المعدة وإيقاف التسرب الهوائى.

وأشار الدكتور شجاع إلى أن حالة المريض مستقرة الآن وفى تحسن ونحمد الله على تجاوز المريض لهذه الحالة الحرجة والنادرة.