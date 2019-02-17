شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لاستدعاء السيارات من «التجارة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ذكرت وزارة التجارة والاستثمار أن هناك 4 أسباب تقوم بموجبها باستدعاء السيارات، وإلزام وكلاء السيارات في المملكة بإجراء إصلاحات مجانية.
وأوضحت الوزارة، وفقاً لـ “الوطن”، أن الأسباب الأربعة هي وجود خلل في طفاية الحريق، أو عطل في مثبت السرعة، أو نظام التوجيه الكهربائي، أو في حالة وجود خلل في الوسادة الهوائية.
وأشارت إلى أن المركبات المستدعاة بسبب وجود خلل في طفاية الحريق شكلت النسبة الأعلى، بـ 32 % من إجمالي المركبات، بينت شكلت الأعطال في مثبت السرعة نسبة 14.7 %، تلتها أعطال نظام التوجيه الكهربائي بنسبة 14%.
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