الان تتابع سامسونغ تكشف عن الحاسب اللوحي «S5e» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيؤول- الخليج 365:

كشفت شركة سامسونغ عن أحدث أجهزتها اللوحية “غالاكسي تاب إس 5 إي” وصفته بأنه “أنحف وأخف وزناً وصُمم بعناية مع ميزات ذكية لتبقيك على اتصال”، بسماكة 5.5 ملم فقط ووزن 400 غراماً.

ويأتي الجهاز بشاشة سوبر أمولد قياس 10.5 بوصة بدقة 2560×1600 بكسل بحواف ضيقة وذاكرة عشوائية سعة 4 و6 غيغابايت، وذاكرة تخزين 64 غيغابايت لنسخة 4 غيغابايت (رام) أو 128 غيغايت لنسخة 6 غيغابايت (رام) قابلة للزيادة حتى 512 غيغابايت.

ويضم معالجاً ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراغون 670 بتردد 2.0 غيغاهرتز، وبطارية بسعة كبيرة تبلغ 7040 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

ويملك الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل ومنفذ “يو إس بي-سي”، ويدعم تقنية البلوتوث 5.0.

ويعمل بنظام 9 باي، من نظام التشغيل أندرويد. وهو أول جهاز من الشركة يدعم الإصدار الجديد من مساعد سامسونج الرقمي “بيكسبي”، ويمتاز بأنه يأتي مع 4 مكبرات صوت تدعم تقنيتي AKG و Dolby Atmos. هذا ويدعم الحاسب ربطه بلوحة مفاتيح لاستخدامه كحاسب شخصي.

ويأتي الجهاز الجديدبثلاثة ألوان، هي الأسود والفضي والذهبي، ويطرح بالأسواق اعتباراً من الربع الثاني من 2019 في عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا.