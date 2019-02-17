مساعدات غذائية إماراتية إلى شبوة اليمنية

اسماء السيد - ابوظبي: أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعدات غذائية على مناطق صحراوية في محافظة شبوة في اليمن، بحسب بيان.
وقالت الهيئة أنه تم توزيع المساعدات في مديرية عسيلان في المحافظة، وتم توزيع سلال غذائية على الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، مشيرة أن أكثر من 3 آلاف شخص استفادوا من هذه السلال.
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
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