دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper المملكة تُدين الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بسيناء المصرية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وما نتج عنه من مقتل وإصابة رجال أمن مصريين. وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحية ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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