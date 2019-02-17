جوارديولا معتذرًا لمحرز: «لا أمنحه الدقائق التي يستحقها»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعتذر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للنجم الجزائري رياض محرز، وذلك بسبب عدم منحه دقائق لعب بالشكل الذي يستحقه خلال الفترة الماضية.

ولم يبدأ محرز، الذي وصل إلى استاد الاتحاد من فريق ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (77.36 مليون دولار)، كأساسي مع فريق سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فوزه أمام ساوثهامبتون في 30 ديسمبر.

وأبهر محرز صاحب الـ27 عاما غوارديولا بصناعة أكبر قدر من الفرص، لكن تألق رحيم سترلينج وليروي ساني وبرناردو سيلفا منع اللاعب الجزائري من اللعب بانتظام.

وقال غوارديولا للصحفيين: "أنا السبب (لم يلعب). إنه غير مذنب على الإطلاق، أنا حزين لأنه يتدرب بشكل لا يصدق".

وأضاف: "لدينا لاعبون رائعون، على سبيل المثال برناردو وساني في أعلى مستوى، وهذا هو السبب الوحيد وراء ذلك. ليس هناك سبب معين، مثل الشعور بالضيق أو شيء من هذا القبيل".

وواصل حديثه "إنه رجل نشعر بالسعادة معه، ولكن للأسف أنا لست لطيف معه. في الحقيقة، لا أستطيع أن أمنحه الدقائق التي يستحقها، لذلك أنا آسف. هذا كل ما يمكنني قوله".

وكان من المقرر أن يشارك محرز وفق "آس" الاسبانية في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام فريق نيوبورت اليوم السبت، حيث سيحاول الجناح زيادة عدد أهدافه التسعة التي أحرزها في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأضاف المدرب الإسباني "اعطوه خمس أو ست مباريات متتالية وسيصل إلى مستوى ستيرلينج أو برناردو أو اللاعبين الذين يلعبون".

واختتم "فقط استمر، لا تشكو أكثر من اللازم، تحرك إلى الأمام وحارب أكثر وأكثر. حان وقته وأنا متأكد من أنه سيلعب بشكل جيد".