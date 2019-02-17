"أنصار الله" تعلن مقتل 3 جنود سعوديين في جيزان برصاص قناصتها

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر" إن مقاتلي الجماعة "قنصوا ثلاثة جنود سعوديين في الفريضة بجيزان".
© Sputnik . Stringer
وفي سياق آخر، وبحسب المركز، قصفت الجماعة بالمدفعية تجمعات لجنود سعوديين ويمنيين في منطقة الصوح قبالة نجران.
ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات ويقومون بعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، ردا على عمليات عسكرية يقوم بها تحالف عربي تقوده المملكة، منذ 26 آذار/مارس 2015، لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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