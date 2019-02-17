شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تطالب المجتمع الدولى بالضغط على الحوثيين لفك حصار منطقة حجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن عبد الرقيب فتح ، السبت ، منسقة الشؤون الإنسانية فى اليمن ليزا غراندى إلى التدخل والضغط الفورى لفك الحصار الذى تفرضه الميليشيات الحوثية الانقلابية على منطقة حجور، ووقف الجرائم الإنسانية بحق سكانها .

وأكد عبد الرقيب فتح ، أن استمرار صمت المجتمع الدولى حيال جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق السكان فى حجور وعدد من المناطق الخاضعة لها "وصمة عار فى تاريخ الإنسانية".

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن الوزير اليمنى قوله :" إن استمرار هذا الصمت يشجع الحوثيين على الاستمرار فى تلك الجرائم".

يذكر أن ميليشيات الحوثى الانقلابية تشن هجوما عسكريا عنيفا منذ أكثر من أسبوعين على قبائل حجور بمحافظة حجة، فى محاولة لاقتحام المنطقة التى لم تسيطر عليها منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.

وقُتل أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قبائل (حجور) وغارات للتحالف العربى فى محافظة حجة شمال غربى اليمن.