شكرا لقرائتكم خبر عن الأحبابي إلى النهائي الثالث بحلم كأس فزاع لليولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يواجه حمدان محمد حمد مصلح الأحبابي، منافسه سيف سهيل السماحي في نهائي بطولة فزاع لليولة، وذلك بعد الإعلان عن تأهل الأول في الحلقة الحادية عشرة من برنامج الميدان، التي أقيمت في القرية العالمية، أمس الأول.

وانتزع الأحبابي بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي، متجاوزاً منافسه راشد سلطان الرزي، بعد أن عاشا أجواء ملأى بالترقب لمعرفة النتيجة التي أعلنها مقدم البرنامج عبد الرزاق محمدي.

وبذلك يعود الأحبابي إلى المشهد الختامي للمرة الثالثة على التوالي، وهذه المرة بطموحات حصد كأس فزاع الذهبي، بعدما حل وصيفاً خلال العامين الماضيين.

وأعرب الأحبابي عن سعادته بمساندة الجماهير التي صوتت له طوال الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه يسعى إلى تقديم أفضل عروضه في النهائي.

وأكدت سعاد إبراهيم دوريش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المواجهة النهائية ستكون بين اثنين من اليويلة المميزين، يستحقان الوجود في النهائي والمنافسة على كأس النسخة التاسعة عشرة للبطولة. وقالت: «الجمهور حدد هوية المتنافسين على كأس فزاع. ولحظات إعلان صاحب الناموس في الحلقة الختامية، ستكون بلا شك أكثر إثارة».

وأثنت على نتائج المشاركين في البطولة بشكل عام، والمتأهلين إلى النهائي بصفة خاصة، مؤكدة أن المتنافسين الأربعة الذين وصلوا إلى المربع الذهبي، كانوا بالفعل الأكثر تميزاً هذا العام. واعتبرت أن «جميع المشاركين فائزون بوجودهم في هذه التظاهرة التراثية المتميزة».

وشهدت المنافسات على المركز الثالث على خشبة مسرح الميدان، تقديم عرضين رائعين، وذلك مع سعي مطر علي الحبسي، وراشد سلطان الرزي، إلى ختام مشواريهما بأفضل صورة ممكنة، والوجود بين الثلاثة الأوائل.

وصعد أولاً خشبة المسرح اليويل الحبسي، وقدم عرضاً اعتبرت لجنة التحكيم التي تضم راشد بن حارب الخاصوني، وخليفة بن سبعين المحرمي، ومسلم العامري أنه يليق بهذه المرحلة المتقدمة من المنافسات، ومنحته 48 نقطة.

وصعد الرزي متماسكاً، على الرغم من علمه بعدم صعوده إلى الدور النهائي في بداية الحلقة، وقدم عرضاً قوياً وفاصلاً من المهارات نال به 54 نقطة.

وقدم ضيف الحلقة الحادية عشرة الشاعر سعيد بن غليطة الغفلي، قصيدة بعنوان: «الحروف النادرات» تتحدث عن مآثر الوطن والقيادة الرشيدة.

وقال الغفلي: «بعد نحو 14 عاماً يستمر برنامج الميدان في تقديم كل الدعم للتراث الإماراتي، وهذا يدل على نجاح هذا المهرجان الذي يجمع الفنانين والشعراء والشباب الذين يسعون إلى تقديم استعراضات ذات طابع محلي، مع وجود عنصر التحفيز وعامل التحدي لحمل كأس فزاع لليولة، وهي بطولة غالية يتشرف أي أحد بالمشاركة فيها». وتابع: «هذه هي المشاركة الأولى لي، وأنا سعيد بوجودي في برنامج ممتع وتراثي في الوقت نفسه».

وقدم الفنان الوسمي أغنيتين؛ الأولى «وين أنت» من كلمات وألحان سعيد الدرعي، والثانية عن التراث. وقال الوسمي في المشاركة السابعة له: «برنامج الميدان يعتبر عُرساً تراثياً يحمل زخماً ثقافياً جديراً بالتقدير، فهو يحصد ثمرة نجاحه عاماً تلو آخر، نتيجة التنظيم الرائع ونظام المسابقة المتميز، مما يجعل البطولة أكثر تشويقاً ومتابعة»

عبدالله بن دلموك: نجاح الحفاظ على الموروث

شهدت الحلقة الحادية عشرة حضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في المركز.

وقال ابن دلموك: إن بطولة فزاع لليولة على مدار دوراتها المتتالية أصبحت بمثابة تظاهرة تراثية ترسخ حضور الموروث المحلي وتدعم حضوره.

وأثنى على ما وصلت إليه البطولة من نجاح كبير ومستمر على مدار السنوات الطويلة الماضية، مؤكداً أنها حققت الأهداف الرئيسية التي انطلقت من أجلها، وعلى رأسها الحفاظ على الموروث الشعبي والارتقاء به ونشر وترسيخ أحد أهم مقومات الهوية الوطنية لدى الأجيال المختلفة، وهو مفردات التراث الثقافي اللا مادي، ممثلة، في هذه البطولة، بفن اليولة الإماراتي.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمركز بالمستويات الفنية للمشاركين والالتزام الذي أبدوه جميعاً، في ظل تعديلات فنية وتنظيمية، واكبت تطور البطولة، عاماً تلو الآخر.