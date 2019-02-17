شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد للطلبة المبتعثين: رهاننا في مسيرتنا على عطائكم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة مكتوبة إلى الطلبة المبتعثين، خلال فعاليات ملتقى شباب الإمارات العالمي، في المملكة المتحدة، وأرسلها سموّه إلى شمّا المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، طالباً منها إيصالها إلى الطلبة. وقال فيها سموّه «السلام عليكم شمّا، وصّلوا رسالتي إلى عيالي المبتعثين؛ السلام عليكم يا عيالي، أتمنى أنكم استفدتم من الملتقى الذي يجمعكم على خير، ويعينكم على اجتهادكم ودراستكم ونجاحكم، وأتمنى سلامي أن يصل إليكم، وأنتم بخير وأمان. عيالي رهاننا دائماً عليكم في مسيرتنا ومستقبلنا، رهاننا على تميزكم وإخلاصكم وعطائكم لهذا الوطن الغالي، الله يحفظكم ويحفظ وطننا بالعز والأمان».
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