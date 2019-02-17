«حبوس».. حرية الإنسان تبدأ بكسر قيود الذات

ضرب جمهور المسرح موعداً مع المتعة البصرية والفكرية، أمس الأول، من خلال عرض «حبوس» ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في نسخته الثالثة، الذي قدمته فرقة المسرح الوطني في المملكة العربية السعودية، وهو من تأليف صالح بن علي زامانان، وإخراج نوح الجمعان، وشارك في التمثيل: عبد الله صالح الفهيد، وشهاب راشد الشهاب، وصالح عبد العزيز الخشرم.

يطل العرض على عوالم الذات البشرية، والأوجاع والشرور، التي مردها الذات وليس الآخرين، حيث يقوم النص على افتراض أن البشر محبوسون داخل سجون أو «حبوس»، هي ذواتهم، ويتصاعد البناء الدرامي من خلال الحوار الذي اعتمد فيه المخرج على ممثلين، بينما قام الثالث بأدوار ثانوية، فمرّة نراه يجسد شخصية بائعة مناديل، وأخرى نادلاً ومغنياً في المقهى، كما وظف العرض السينوغرافيا والإضاءة لتفسير الحالات النفسية، وتقريب فكرة العمل الذي ينشد الحرية، بل ويعتبرها مجرد مصطلح طالما أن الإنسان مسجون في ذاته.

يعالج العرض أيضاً قضية الاستلاب من خلال خضوع الإنسان لثقافة الآخر، وبالتالي فهو يحمل دلالات سياسية وفكرية تحضر فيها المنطقة العربية، وما يعيشه الفرد فيها من هيمنة أفكار الآخر التي يروج لها عبر آلته الإعلامية الضخمة، الأمر الذي ينعكس على الأفراد والمجتمع، ويطرح المؤلف الكثير من التساؤلات مثل: ماذا لو كان الجسد حبساً؟ وأصبحت غرفه وعنابره ومساحاته، مجرد متاهات داخلية لشخص ما.

يحاول العرض تقديم قراءة في تجربة الألم الإنسانية، ومفاهيم الحياة المعقدة اليومية التي صنعها الإنسان، حتى بات السجن الاعتيادي ليس إلاّ عقوبة، تعبر عن آلاف بل ملايين السجون، التي ابتكرها الإنسان وهو ماضٍ في مسيرة الحضارة، وبالتالي فإن رؤية العرض تتركز بشكل أساسي حول كيفية نيل الإنسان لحريته في قالب فلسفي بحت.

وبقدر ما كان المخرج وفياً للنص المدهش، إلاّ أنه حقق انزياحات خاصة، قدم من خلالها فكراً إخراجياً بديعاً، فقد نجح في توفير الحلول من حيث سبك البناء الدرامي للعمل بشكل متصاعد، ومن خلال الحوارات، وإظهار الحالات النفسية، والأداء التمثيلي المتقن حيث تحرك الممثلون في مساحات الخشبة بانضباط مميز.

وكدأب هذه الأعمال في طبيعتها المسرحية والفكرية؛ فإن المخرج عمد إلى عدم قول كل شيء في الحوارات، تاركاً للمتلقي المساحة لتفسير الحالات والدلالات والرموز.

وفي الندوة التطبيقية التي تلت العرض، والتي تحدث فيها نوح الجمعان، وصالح زانان، وقدمتها حليمة مظفر، وجد العمل إشادة وجدلاً في ذات الوقت، وقدم الحضور مقترحات وملاحظات من أجل تمتين العرض، حيث أشار المسرحي عثمان فارس إلى أن ما يميز العرض هو دعوته للحرية عبر خروج الإنسان من حبس الذات، إضافة إلى أن الأحداث ظلت تتصاعد وجعلت المشاهد يندمج مع الحالات المقدمة دون أن يتسرب الملل إليه، والسينوغرافيا كانت مميزة وكذا الحال بالنسبة لأداء الممثلين. فيما لفت الدكتور يوسف الرشيد «العراق»، إلى أن المؤلف قرن النص بمقولات فلسفية، إلاّ أن معالجته لهذه المقولات جاءت تقليدية، ولم يعبر عن رؤى بصرية، وكان المطلوب إثراءً أكثر فيما يتعلق بالناحية الفلسفية، على مستوى الاشتغال بفكرتي اللازمان واللامكان.

بينما أشادت نوال بن إبراهيم «المغرب»، بالطاقات الشابة في المهرجان، وذكرت أن العرض احتوى على دفقات شعورية وإحالات سياسية تحتاج إلى تأويل المتفرج، فالنص حمل مأساة الذات داخل السجن، غير أن هنالك انزياحات للكوميديا غير محببة وغير مطلوبة، فجاءت نشازاً وخصماً للعرض، فهذا النص يحتاج إلى اشتغالات بعيدة عن الكلاسيكية.

أما عزة القصابي «سلطنة عُمان»، فأشارت إلى أن العرض جاء ممتعاً، وأقرب إلى المسرح التعبيري، فهنالك حوار الذات، والأنا، والضد، والتناقض، والصراع النفسي، فيما ذكر المسرحي حسن مختاري أن المخرج كان موفقاً في اختيار لفكرة النص، وجريئاً في كيفية الاشتغال وتوسيع الفكرة، كما أنه أطلق العنان لمخيلته وقدم مجموعة من اللوحات التي شكلت قوة النص. الدكتور فاضل سوداني «العراق»، أوضح أن هنالك مشكلة متعلقة بمستوى الكتابة المسرحية العربية، فعندما تختار مواضيع فلسفية مثل الحرية، فلابد أن تخضعها لمنطق ولغة المسرح حتى تكون واضحة للمشاهدين، حيث حمل العمل سمات فلسفية بلا دلالات في العرض المسرحي. فيما ذكر يوسف الحمدان «البحرين»، أن هنالك اشتغالاً مميزاً على حوار الذات، لكن العرض لم ينمِّ الحوار بين السجن والحرية، وجاءت النهاية عدمية على المستوى الفلسفي، وكان على المخرج أن يقدم رؤية أكثر عمقاً.

المؤلف صالح زمانان، أشار إلى أن بعض الآراء حول العرض جاءت وهي تحمل سمة القطعية، واحتشدت بالكثير من التنظير الانفعالي، وأن الدلالة أمرٌ يهمّ المتلقي في العرض، لكنها ليست ذات أهمية في النص. بينما شدد مخرج العرض نوح الجمعان، على أن العرض كان صعباً، وقد حمل همّه، فعمل على تقديم تجربة مختلفة وخلاقة، وأكد أن جميع الملاحظات التي قدمها المتداخلون، ستجد منه الاهتمام لتصحيح ما غاب عنه.