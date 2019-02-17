«داعش» يلفظ أنفاسه شرقي الفرات والبغدادي «محاصر» على حدود العراق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من الولايات المتحدة، سيطرت على آخر جيب لتنظيم «داعش» الإرهابي شرقي البلاد، أمس السبت؛ بعد استسلام الإرهابيين، الذين كانوا في المنطقة. وذكر المرصد، أن المئات من عناصر «داعش» كانوا في المنطقة، واستسلموا ل«قوات سوريا الديمقراطية»، خلال اليومين الماضيين، مضيفاً: «إن بعض الإرهابيين، ربما ما زالوا يختبئون في الأنفاق»، بينما ذكرت تقارير، أن قوات أمريكية تحاصر زعيم التنظيم الإرهابي «أبوبكر البغدادي» بمنطقة الحدود السورية مع العراق.

وحاربت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يقودها الأكراد، وتدعمها ضربات جوية أمريكية؛ لهزيمة تنظيم «داعش» في جيب الباغوز، الذي يقع شرقي نهر الفرات قرب الحدود العراقية.

وفي وقت سابق، أعلن قائد عملية «عاصفة الجزيرة»، التي تخوضها «قوات سورية الديمقراطية» جيفا فرات، أن عملية السيطرة على بلدة الباغوز «مسألة وقت».

وأكد فرات، في تصريح صحفي في حقل العمر النفطي 70 كم جنوب شرقي مدينة دير الزور، والذي تسيطر عليه «قوات سورية الديمقراطية»: «نستطيع أن نؤكد أن بلدة الباغوز ساقطة نارياً، والتنظيم محاصر في حي من بلدة الباغوز وبداخل مساحة جغرافية أبعادها 700/‏700 م». وأرجع فرات، عدم سقوط الباغوز حتى الآن إلى «وجود آلاف المدنيين، الذين يحتجزهم تنظيم «داعش»، ويستخدمهم دروعاً بشرية، ونحن نتحرك ببطء؛ لتجنيب المدنيين القتل ومخاطر الاشتباك».

وأقر القائد العسكري بوجود أسرى من قوات «قسد» لدى تنظيم «داعش»، قائلاً: «لدينا أسرى يحتجزهم التنظيم الإرهابي، ونحن نتعامل بحذر مع هذا الملف، وتم تحرير 10 أسرى خلال الأيام الماضية أثناء تقدم قواتنا». وقال قائد العملية: «في الأيام القليلة القادمة، وفي وقت قصير جداً، ومن جبهات القتال، سنبث البشرى إلى كل شعوب المنطقة والعالم بنهاية الوجود العسكري لتنظيم «داعش» الإرهابي».

وختم جيفا فرات قائلاً: «معنويات مقاتلينا عالية، وهم يعيشون حالة فرح؛ بعد إسدال الستار على تنظيم «داعش» الإرهابي، ومن الممكن أن ننهي وجود تنظيم «داعش» بشكله العسكري العلني على الأرض؛ ولكن في المرحلة الثانية، علينا مكافحة خلايا «داعش» النائمة، وفلوله المنتشرة في المنطقة؛ لتأمين حياة السكان». من جانبه، قال القائد الميداني في قوات «قسد» عدنان عفرين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «قواتنا جاهزة للاقتحام، وتحاصر تنظيم «داعش» بشكل كامل؛ لكن وجود المدنيين يمنعنا من الاقتحام، وكل الجبهات متوقفة عدا الرد على مصادر النيران من مقاتلي داعش».

وقال المرصد السوري: إن قوات «قسد» تواصل عمليات التمشيط ضمن المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور؛ بحثاً عن متوارين من عناصر التنظيم، ضمن أنفاق عمد التنظيم إلى إنشائها، إبان بسط نفوذه على المنطقة، وبذلك فإن التنظيم ينتهي بشكل كامل فوق أراضي الضفة الشرقية لنهر الفرات؛ ليقتصر تواجد المتوارين ضمن هذه الأنفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الجمعة،: إنه سيصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال ال24 ساعة المقبلة، بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار، الذي اتخذه في ديسمبر/‏كانون الأول، لسحب القوات الأمريكية من البلاد. وأكد ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض «لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة، التي لها علاقة بسوريا، ونجاحنا في القضاء على تنظيم «داعش»، والتي سيتم الإعلان عنها خلال ال24 ساعة المقبلة».

يأتي ذلك في وقت، قال مصدر أمني عراقي لوكالة «بترا» الأردنية،: إن من المرجح، أن يكون زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، قد تمت محاصرته برفقة خمسة من وزرائه بمنطقة صغيرة في دير الزور السورية. وأضاف المصدر: إن «هناك قوة أمريكية تحاصر عناصر «داعش» في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد على سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة».

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في وقت سابق، أنه لم يتم حتى الآن تحديد مكان البغدادي. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، انه، «وحال عثرنا على مكانه سنستهدفه ونقضي عليه».

(وكالات)