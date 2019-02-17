ميركل تحذّر من انهيار الهياكل السياسية الدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، أمس السبت، من انهيار الهياكل السياسية الدولية، وحثت على أن تكون النفقات التنموية والإنفاق الدفاعي على نفس الدرجة من الأهمية، وحذرت الشركاء الأوروبيين من قطع كل العلاقات مع روسيا، واعتبرت أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان من شأنه الإضرار بالمهمة الأطلسية في ذلك البلد، كما اعتبرت أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يعزز نفوذ إيران وروسيا في ذلك البلد العربي المتوسطي، واستغربت من أن الولايات المتحدة تعتبر السيارات الأوروبية خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

وأمام نحو 30 رئيس حكومة ودولة ونحو 90 وزيراً يشاركون في المؤتمر الذي يعد أهم ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم، أشارت ميركل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت: «ببساطة، لا ينبغي علينا أن نحطم الهياكل الدولية، فهناك الكثير جداً من الصراعات التي تتحدانا». وأعربت عن تأييدها لتوسيع نطاق التعاون الدولي وقالت، مؤكدة أهمية حلف شمال الأطلسي: «يجب أن نفكر عبر هياكل مترابطة شبكيا، والعناصر العسكرية ضمن هذه الهياكل». وأضافت: «نحن بحاجة إلى «الناتو» كمرساة للاستقرار في أوقات عاصفة، كما أننا بحاجة إليه كمجتمع قيم».

وتعهدت ميركل بزيادة جديدة في نفقات دفاع بلادها، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أهمية وجود سياسة إنمائية شاملة، مؤكدة أن النفقات الدفاعية والنفقات التنموية تحظى بنفس القدر من الأهمية. وقالت ميركل: إن زيادة النفقات الدفاعية تعد «نقطة أساسية» لبلادها، مضيفة أن ألمانيا تقدم أيضا إسهاماتها في إطار مهام مشتركة مثل مهمة أفغانستان، على سبيل المثال.

وتابعت ميركل أن بلادها تعد في الوقت نفسه أحد أكبر المانحين في العالم في مجال التعاون التنموي، كالمساعدات التي تقدمها لمكافحة الجوع على مستوى العالم. وأكدت ميركل أهمية حل مثل هذه المشاكل ميدانيا، وأشارت إلى أن هذا الأمر له نفس القدر من الأهمية كتعزيز قدرة حلف ما.

كما حذرت المستشارة الألمانية الشركاء الغربيين في حلف شمال الأطلسي من قطع كل العلاقات مع روسيا. وقالت ميركل: إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تترك التعاون مع روسيا للصين بالكامل «ونحن نرغب أيضا في المشاركة بعض الشيء في العلاقات التجارية».

وفي هذا السياق، دافعت ميركل عن مشروع (نورد ستريم2) المثير للجدل والذي تتشارك فيه روسيا وألمانيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، وقالت ميركل: إن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لا يتوقف على بناء خط الأنابيب من عدمه. وأوضحت ميركل أن «جزيء الغاز الروسي سيظل جزيء غاز روسياً، سواء أتى عبر أوكرانيا أو عبر بحر البلطيق».

وتتهم الولايات المتحدة ودول في شرق أوروبا، ألمانيا بزيادة الاعتماد على الغاز الروسي في إمدادات الطاقة من خلال مشروع (نورد ستريم 2)، وردت ميركل بقولها: إنه لا أحد يريد ذلك، وتابعت: «وإذا كنا إبان فترة الحرب الباردة قد استوردنا غازاً روسياً بكميات كبيرة، لا أدري لماذا صار في هذه الأزمنة الأمر أسوأ كثيراً لدرجة أننا لا نقول إن روسيا ستظل شريكا». وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن أوروبا لا يمكن أن «تكون لها مصلحة جيوستراتيجية في قطع كل العلاقات مع روسيا».

كما دافعت ميركل عن الاتفاق النووي مع إيران في وجه الانتقادات الأمريكية. وقالت ميركل أمام مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن: إنه «صحيح أننا متفقون مع الأمريكان على هدف وضع إيران تحت ضغط، لكن هناك خلافا في وسائل التنفيذ». ودعت إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الذي يحول دون تصنيع طهران قنبلة نووية، مؤكدة ضرورة استغلال هذه «المرساة الصغيرة» حتى يمكن الضغط على مناطق أخرى.

يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، بينما تسعى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى إنقاذه.

ومن ناحية أخرى، حذرت ميركل الولايات المتحدة من انسحاب متعجل من سوريا، وقالت، متسائلة أمام العديد من قادة الدول وخبراء في السياسة الأمنية: «هل من الجيد الآن أن ينسحب الأمريكان فورا وسريعا من سوريا؟ ألا يكون ذلك مجدداً تعزيزاً لفرص إيران وروسيا في كسب نفوذ هناك؟ يتعين علينا الحديث عن ذلك أيضا».

كما حذرت المستشارة الألمانية الولايات المتحدة من عواقب انسحاب سريع من أفغانستان.وقالت: إنه تم إجراء محاولات إقناع كبيرة في ألمانيا لتوضيح أنه يُجرى الدفاع عن أمن البلاد في أفغانستان أيضا. وذكرت ميركل أنها لا ترغب في مشاهدة «أننا نضطر في يوم ما للمغادرة»، لأنه يوجد هناك هياكل متشابكة للغاية، مشيرة بوضوح إلى تحذيرات سابقة من بلادها بأن مشاركة القوات الألمانية في أفغانستان متوقفة على الإمكانيات العسكرية التي تتيحها الولايات المتحدة لمهمة «الدعم الحازم» التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) هناك.

إلى جانب ذلك ذكرت المستشارة الألمانية أن وزارة التجارة الأمريكية توصلت، على ما يبدو، إلى تقدير يعتبر السيارات الأوروبية تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة. وقالت ميركل: إن هذا الأمر مثير للقلق بالنسبة لألمانيا، وأضافت: «نحن فخورون بسياراتنا. وهذا ما يجب علينا».

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب قد يفرض قيودا جمركية جديدة على واردات السيارات الأوروبية بناء على تقييم وزارة التجارة الأمريكية.

وأعربت ميركل عن عدم تفهمها لإمكانية تصنيف الولايات المتحدة للسيارات الألمانية على أنها خطر على الأمن القومي، وقالت: «هذه السيارات تُصنّع داخل الولايات المتحدة»، مضيفة أنه يوجد في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية أكبر مصنع لشركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات، وقالت: «ليس في ولاية بافاريا الألمانية، بل في كارولينا الجنوبية».

.(وكالات)