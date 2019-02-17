محاكم «أبوظبي العالمي» تؤسس مكتب كاتب عدل رقمياً

أعلنت محاكم سوق أبوظبي العالمي، عن إطلاق أول مكتب كاتب عدل رقمي بالكامل في مبنى سلطات سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، وذلك بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي.

ويأتي هذا الافتتاح بعد حصول كافة موظفي المكتب الجديد على اعتماد دائرة القضاء وتدريبهم وتجهيزهم لتقديم مجموعة من خدمات كاتب العدل ضمن سوق أبوظبي العالمي بما فيها تصديق وتوثيق المستندات الرسمية استناداً إلى القانون رقم (11) لسنة 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي.

جاء تأسيس مكتب كاتب العدل حرصاً على توفير خدمات كاتب عدل رقمية متكاملة لمجتمع الأعمال في السوق والتي يمكن من خلالها القيام بكافة طلبات ومواعيد كاتب العدل عبر منصة محاكم سوق أبوظبي العالمي الرقمية، وسيعود هذا المكتب بالنفع على مجتمع الأعمال في السوق نظراً لسهولة ومرونة قبول المستندات باللغتين العربية والإنجليزية مع ختم الترجمة المعتمد. و يمكن التواصل مع المكتب باللغتين العربية والإنجليزية على حد سواء أيضاً.

قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «كان لدائرة القضاء في أبوظبي دور أساسي في ضمان تقديم أبوظبي لأفضل مستوى من الخدمات والممارسات القضائية ذات معايير عالمية. ويأتي افتتاح مكتب كاتب العدل استمراراً للتعاون بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ودائرة القضاء في أبوظبي بهدف تعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كوجهة تجارية واستثمارية موثوقة تدعم الشركات ورواد الأعمال وتلبي كافة احتياجاتهم. وإننا نؤكد على استمرارنا بالعمل مع دائرة القضاء-أبوظبي والوزارات المعنية لتقديم بيئة قانونية وتشريعية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتخدم أبوظبي ودولة الإمارات كافة».

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن إطلاق أول مكتب كاتب عدل رقمي بالكامل في مبنى سلطات سوق أبوظبي العالمي، يسهم في توفير الخدمات العدلية للمتعاملين مع سوق أبوظبي العالمي بطريقة سهلة وبما يلبي متطلباتهم في تسهيل مزاولة الأعمال عبر تقديم خدمات رائدة ومبتكرة تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي 2030.

ومن جانبه، قال اللورد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: «يعد افتتاح مكتب كاتب العدل إضافة مميزة تعزز من جهود محاكم سوق أبوظبي العالمي لتوفير كافة الخدمات المتخصصة لمجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيسهل على مجتمع الأعمال المحلي والعالمي الحصول على الخدمات القانونية. وإنه ليسعدنا استمرار التعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي لدعم مكانة الإمارة كمركز أعمال دولي ومنصة استثمارية عالمية. ونحن نقدر مساعي دائرة القضاء في أبوظبي لتحسين وتطوير النظام القضائي في أبوظبي والدولة».

يأتي تأسيس مكتب كاتب العدل بناء على القرار الإداري رقم 22 لسنة 2018 في شأن ترخيص موظفي سوق أبوظبي العالمي لممارسة مهنة كاتب العدل والذي أصدره المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي في نوفمبر 2018 ويناير 2019، وبناء على هذا القرار سيتمكن مكتب كاتب العدل من تقديم مجموعة شاملة من خدمات كاتب العدل بما في ذلك توثيق قرارات مجلس الإدارة والمساهمين ومشاركة اتفاقات التعهدات والإعلانات والتأكيدات والنظام الأساسي وسلطات التوكيل وتحويل الأسهم واتفاقات التسوية والمصادقة على التوقيعات والتحقق من الوثائق وغيرها من الخدمات.