شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الاتصال الحكومي.. أداة مؤثرة لخدمة المجتمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حقق «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2012، خطوات نوعية في تمتين بنية الاتصال الحكومي في المنطقة، وتعزيز دوره كأداة فاعلة ومؤثرة في خدمة قضايا المجتمع، والارتقاء بمستوى حياة الناس، ومواكبة المُتغيرات العالمية والتكنولوجية، وتسخيرها لتنمية الإنسان.

وأسست تجربة إمارة الشارقة؛ من خلال إطلاق المنتدى، الذي يعد أكبر تجمع في المنطقة؛ لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، وكذلك؛ من خلال إطلاق «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، لعدة تجارب في منطقة الخليج، واستطاعت أن تساهم في تعزيز وحدات الاتصال الحكومي فيها، ما مهد الطريق أمام مؤسسات المنطقة؛ لتطوير آليات الاتصال الحكومي، بما ينسجم مع تميز الإدارات الحكومية، وتوظيفها في تنمية المجتمع.

حرص المنتدى باستمراريته، والموضوعات التي يطرحها، والحضور النوعي الذي يستقطبه من رؤساء دول وحكومات وقادة فكر، على بناء منظومة فكرية في مجال الاتصال الحكومي، حققت من خلالها الإمارات سبقاً جوهرياً على المستوى الإقليمي في الارتقاء بمفهوم الاتصال، وزيادة كفاءته في التعامل مع التحديات، التي تواجهها الحكومات حول العالم.

تمكن المنتدى- خلال مسيرته- من تحقيق إنجازات مهمة؛ منها: إطلاق «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، وإنشاء اللجنة الأكاديمية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وإعداد البرامج التدريبية المختلفة من قبل خبراء دوليين للجهات المعنية في الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة، وتشجيع الطلاب الجامعيين على التخصص في المجالات المرتبطة بالاتصال الحكومي.

كما يأتي إطلاق «المركز الدولي للاتصال الحكومي»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الدورة السادسة من المنتدى في عام 2017 كمبادرة نوعية واستراتيجية جديدة للاتصال الحكومي، ومؤسسة فكرية علمية معرفية بحثية متخصصة، تشكل مرجعاً مهماً في كافة مجالات الاتصال الحكومي محلياً وإقليمياً ودولياً؛ حيث يضم المركز عدداً من الإدارات المتوافقة؛ لخدمة أهدافه إلى جانب إدارة المنتدى، بما يمثل منظومة متكاملة في الاتصال الحكومي، تشمل منصّات لإنتاج المعرفة، وبرامج لتطوير المهارات.

وشكلت الموضوعات التي تناولتها كل دورة من دورات المنتدى، دعماً لمسيرة الإمارات في تحقيق «رؤية 2021» ومستهدفات مئوية الدولة في الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبوسعه منافسة أفضل اقتصادات العالم، والاستثمار في الشباب وتجهيزهم بالمهارات والمعارف، التي تستجيب مع المتغيرات المتسارعة، وتكوين عقول منفتحة على تجارب الدول المتقدمة، ووضع آليات؛ لاستكشاف المواهب الفردية للطلبة منذ المراحل الدراسية الأولى، والتركيز على تمكين المدارس لكي تصبح بيئة حاضنة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، والوصول بالمؤسسات التعليمية في الدولة إلى مراكز بحثية عالمية، وهو ما يسهم فيه المنتدى بتحويل الأفكار إلى واقع، عبر البرامج والحملات الإعلامية، التي تطلقها وحدات الاتصال الحكومي على مستوى الدولة.

تصحيح المفاهيم الخاطئة

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس «مجلس الشارقة للإعلام»، قبل افتتاح الدورة الأولى للمنتدى في 24 فبراير/‏شباط 2012: «يهدف «منتدى الشارقة للاتصال الحكومي»، للارتقاء بالأداء الإعلامي الحكومي، ونقل أفضل الممارسات الإعلامية؛ كونه المرآة، التي تعكس مجمل الأحداث والتطورات والإنجازات»

سعت الدورة الأولى من المنتدى، التي نظمت بين 26 و27 فبراير من عام 2012 في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاتصال الحكومي لدى العاملين في هذا المجال في إمارة الشارقة، وفتحت الباب واسعاً أمام تأهيل ممارسين محترفين في ملف الاتصال الحكومي، فضلاً عن تزويد المؤسسات في الإمارة بأحدث الأدوات والمهارات؛ لتطوير ممارسات الاتصال.

واستهدفت الدورة، المسؤولين الحكوميين وقادة الرأي العام في إمارة الشارقة، إضافة إلى مديري العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والاتصال الحكومي في الدولة بشكل خاص، والمنطقة على وجه العموم، كما استضافت، سلسلة من حلقات النقاش مع قادة الفكر وكبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، وسلطت الضوء على الدور الذي يقوم به «مركز الشارقة الإعلامي» في التطوير، والإشراف على توفير أفضل برامج الاتصال في المؤسسات الحكومية في الإمارة.

وتضمنت محاور الدورة الأولى من المنتدى (الذي كان يطلق عليه منتدى الشارقة للاتصال الحكومي) عدداً من القضايا المحورية ذات الصلة بممارسات الاتصال الحكومي، وإدارة المخاطر والأزمات الإعلامية الحكومية، ومستقبل الإعلام الرقمي في القطاع الحكومي؛ وذلك من خلال 8 جلسات إلى جانب عدد من ورش العمل، بحضور نحو 600 شخصية إعلامية وسياسية محلية وعالمية في حين كان ضيف شرف المنتدى داتو سري عبدالله أحمد بدوي، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق.

«تواصل فعال... خطاب موحد»

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، قبل افتتاح الدورة الثانية في 29 يناير/‏كانون الثاني 2013: «خيار حكومة الشارقة بات واضحاً؛ وهو توفير منصة تدعم الجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية؛ لتطوير أساليب وقنوات التواصل مع شعوبها؛ من خلال تعميم تجربة الإمارة في توحيد خطابها، وتنظيم التواصل مع جمهورها من مواطنين ودوائر حكومية، وإعلام»

أسهم نجاح الدورة الأولى من المنتدى في زيادة عدد المسجلين لحضور جلسات الدورة الثانية، بنسبة 300%، ما دفع القائمين على المنتدى إلى اختيار مركز إكسبو الشارقة لإقامة الجلسات؛ نتيجة لاتساع قاعاته واستيعابها لأعداد كبيرة من الحضور الذي وصل إلى نحو ألفي مشارك إلى جانب 500 شخصية سياسية وإعلامية عربية وعالمية رفيعة المستوى، و40 متحدثاً من دول خليجية وعربية وأجنبية.

وبحثت جلسات الدورة الثانية التي نظمت خلال يومي 23 و24 فبراير/‏شباط من عام 2013، تحت شعار: «تواصل فعال..خطاب موحد»، آليات التواصل الفعال مع الجمهور، وكيفية تغيير أسس الاتصال الحكومي؛ للخروج بنماذج اتصال حكومي ناجح وفعال، وأساليب التحول من الحكومة التقليدية نحو الحكومة الرقمية المتماشية مع التغيرات التكنولوجية والحركة السريعة لوسائل التواصل الاجتماعي.

من أبرز المشاركين في هذه الدورة: كوفي عنان الأمين العام السابق للأم المتحدة، الذي تحدث عن تجربته في الأمم المتحدة، وخلاصة رؤيته لتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي ودور الاتصال الفعّال في إزالة الحواجز، ووضع حلول جذرية للعديد من المشاكل والمعضلات، إضافة إلى مشاركة عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدولة العربية، وأندرو يونغ، السفير الأسبق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

«أدوار مختلفة... رؤية واحدة»

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في افتتاح الدورة الثالثة: «إن تطلعات المواطنين تضع كافة حكومات العالم أمام تحدٍّ كبير؛ يتمثل في الموازنة بين الاستثمار في تطوير وتنويع أساليب الاتصال والتخاطب، والاستثمار في مجالات ضخمة ومعقدة كالمجال الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي»

وكانت الدورة الثالثة من المنتدى، محطة مهمة في مسيرة «منتدى الشارقة للاتصال الحكومي» بخروجه من إطاره المحلي نحو العالمية؛ ليصبح «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، ما دفع إدارته للتطرق إلى مواضيع تهم الرأي العام والجمهور الدولي كما تهم الرأي العام العربي والمحلي، ليشكل المنتدى منصة حقيقية للتعلم والاستفادة من المواضيع المطروحة في مجال الاتصال الحكومي.

وناقشت الدورة، التي نظمت في الفترة بين 22 و24 فبراير من عام 2014، تحت شعار «أدوار مختلفة... رؤية واحدة» التأثيرات الإيجابية للتواصل الحكومي على شكل العلاقة بين الحكومة وجمهورها؛ عبر وسائل الإعلام المختلفة.

واستقطبت حضوراً نوعياً من قادة الفكر، والعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وخبراء الاتصال، من المنطقة العربية والعالم، وصل عددهم إلى 1800 شخصية من داخل الدولة وخارجها؛ أبرزهم: ميخائيل جورباتشوف، آخر رؤساء الاتحاد السوفييتي كضيف شرف، وفيليبي كالديرون، رئيس المكسيك السابق، وجيمس ولفنسون، رئيس البنك الدولي السابق.

«خطوات محددة... نتائج أفضل»

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي قبل افتتاح الدورة الرابعة: «لم تعد الأفكار والمفاهيم والأيديولوجيا حكراً على النخبة كما كانت قبل ثورة الاتصال والمعلومات؛ بل أصبحت ملكاً للجماهير التي نراها تتشارك نفس الأفكار حول موضوع بعينه؛ رغم تباعد المسافات وسطوة الحدود الجغرافية، ما زاد من خطورة تسلل الروايات المضللة إلى الوعي الجماعي والهيمنة عليه»

وكرّست الدورة الرابعة من المنتدى، الحضور النوعي لشخصيات سياسية وإعلامية واجتماعية كان لها دورها الفاعل والجوهري في المنطقة والعالم، ما عزز مكانة المنتدى على المستوى الدولي، ومن أبرز هذه الشخصيات: الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، ورئيسة ليبيريا (السابقة ) جونسون سيرليف، والأخضر الإبراهيمي المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة «2004- 2005»، وفيصل الفايز النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان الأردني، ورئيس الوزراء الأسبق، وجوليا جيلارد رئيسة وزراء أستراليا السابقة، وخوسيه مانويل باروسو رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، ورئيس المفوضية الأوروبية السابق، وجيمس روبن مساعد وزير الخارجية الأسبق في إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، في حين شارك في أعمال هذه الدورة، التي أقيمت خلال يومي 22 و23 فبراير 2015، تحت شعار: «خطوات محددة... نتائج أفضل»، 40 قيادياً إقليمياً وعالمياً، و2500 مشارك.

وتمحورت الدورة الرابعة حول مناقشة الإجراءات المطلوبة؛ لضمان أفضل النتائج على صعيد العلاقة بين الحكومة والجمهور؛ من خلال آليات الاتصال الحكومي الفعّال والواضح المعالم.

«نحو مجتمعات ترتقي»

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي قبل افتتاح الدورة الخامسة: «لم يفت الوقت بعد على تبني خطاب تنموي يقوم على أساس شرح تفاصيل المسيرة التنموية للمواطنين، وتبيان إلى أين تتجه، وما مهمات كل فرد وكل جهة في إنجاح هذه المسيرة»

عكس شعار الدورة الخامسة من المنتدى «نحو مجتمعات ترتقي» توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي ترجمتها توصيات الدورة الرابعة للمنتدى؛ بتأكيد تعزيز ثقافة التواصل بين المسؤولين والجمهور، وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، عن طريق تعزيز العلاقة بين المسؤول والمواطن، والانفتاح الإيجابي على وسائل الإعلام، وتطبيق الطرق المُثلى للتعامل البنّاء معها.

وركزت موضوعات هذه الدورة التي انعقدت خلال يومي 20 و21 مارس/‏آذار 2016، بحضور نحو 2500 من القيادات المحلية والإقليمية والخبراء وطلبة الاتصال من مختلف جامعات ومعاهد دولة الإمارات، على العلاقة القائمة بين الاتصال الحكومي والمواطن.

«مشاركة مجتمعية... تنمية شاملة»

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في افتتاح الدورة السادسة: «تنطلق أعمال الدورةِ السادسةِ للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي؛ من أجلِ تعزيز التواصلِ بين الحكوماتِ والمجتمع؛ بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام المرتكزة على أن الإنسان هو هدف عمليةِ التنمية وأساسها ووسيلتها»

اختارت الدورة السادسة من المنتدى التي نظمت بين 22 و23 مارس 2017، تحت شعار: «مشاركة مجتمعية... تنمية شاملة»، موضوعاً حيوياً عنوانه خدمة الإنسان عبر التركيز على دور الاتصال الحكومي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس دور المنتدى باعتباره منصة عالمية لطرح القضايا المهمة.

وشارك في هذه الدورة، التي تضمنت 7 جلسات محورية، و6 جلسات نقاشية خارجية، و5 ورش عمل، و3 جلسات تفاعلية، نحو 2500 شخصية.

«الألفية الرقمية.. إلى أين؟»

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي قبل افتتاح الدورة السابعة: «إن التسارع الجاري في الثورة الصناعية الرابعة، لا يمكن مواكبته بالتحضير للمتغيّرات الراهنة، وحسب، وإنما يجب العمل على وضع الخطط المستقبلية المدروسة، التي تنظر إلى العقود القليلة المقبلة، بوصفها راهناً معاشاً، وهو ما يعني أن ندرك المستقبل قبل أن يدركنا، وأن نستعد له جيّداً قبل أن يفاجئنا، وأن نعد دوماً الإجابة العملية للسؤال... إلى أين؟»

انطلاقاً من رؤية المنتدى الهادفة إلى تسليط الضوء على الموضوعات التي تخدم التنمية، وتستجيب للمتغيرات العالمية المتسارعة، ركزت الدورة السابعة من المنتدى التي أقيمت بين 28 و29 مارس من عام 2018، تحت شعار «الألفية الرقمية.. إلى أين؟»، على بحث مستقبل الاتصال الحكومي في ظل التطورات التقنية الحالية والمقبلة.

«تغيير سلوك.. تطوير إنسان»

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي قبل انطلاق فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى: «بدون معرفة أنماط تفكير الجمهور وما يؤثر فيها وما يحدد ممارساتهم، سيبقى الاتصال معزولاً عن الأفراد، وتأثيره عليهم لحظي وغير دائم، الاتصال الحكومي ينبغي أن يكون مصدر إلهام للجمهور ومرشداً لهم في تبني ثقافات ومواقف تقوم على خدمة المصالح العامة قبل الفردية»

وتتوجه الدورة التي تقام تحت شعار: «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» نحو المزيد من التخصص الذي يبرز دور نظريات العلوم الاجتماعية في ممارسة حملات الاتصال الناجحة، كما يسعى المنتدى إلى إشراك الفرد داخل المجتمع في وضع الخطط والبرامج الحكومية؛ ليعرف مسؤوليته الشخصية ويصبح هو المساهم المحوري في إنجاحها، فضلاً عن التنبيه لأهمية تدريب كوادر الاتصال الحكومي لاستيعاب دورهم الجديد.