شباب الإمارات: كلمات الوالد محمد بن زايد وصفة نجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: جيهان شعيب

شكراً من أعماق القلب، بملء الفم، وبكل اللغات، شكراً والدنا محمد بن زايد لوقفتكم إلى جانبنا، ومساندتكم لنا، ودعمكم خطانا، وتعضيد سواعدنا، ورفع هممنا، شكراً نقولها فرادى وجماعات، لكم منا كل الحب، وعلينا لكم وعد بالاجتهاد، والتميز، وعهد بمواصلة مسيرة الدراسة والتعليم، إلى أن نرتقي بأنفسنا، ونكون خير واجهة لبلدنا، أرض والدنا المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

هكذا جاءت كلمات شباب الإمارات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رداً على رسالة سموّه إلى أبنائه، أكدوا فيها حرصهم على رد الجميل إلى الدولة، التي وفرت لهم كل الإمكانات، ليس للنجاح فقط، بل للتفوق والتميز، ولم تدخر جهداً في سبيل إسعادهم، وأسرهم، وكانت قيادتها الحكيمة دائما الداعم الأول لهم، والسند الأصيل، ودافعهم الأساسي للأما م، وقالوا الآتي:

محظوظون بكم

علياء عادل: شكراً والدنا الشيخ محمد بن زايد، على كلماتكم الحنونة، الطيبة، الراقية، شكراً لدعمكم لنا، ووقوفكم معنا، وتشجيعنا لنتفوق، ونعلو بأنفسنا، بصدق نقول لكم إننا لن نخذلكم، سنواصل التفوق دراسياً، سنعمل على أن نعكس صورة مشرفة عن إمارات التحضر، أرض السلام، والخير والتسامح. سنقول للعالم أجمع عبر تفوقنا، إننا أبناء الأب المؤسس زايد الخير، الذي حول الصحراء إلى دولة يتناقل أخبار تقدمها، ورقيها، القاصي والداني. نعاهدكم على أن تفخروا دوما بنا، فنحن محظوظون بقيادتكم لنا، بحكمة، وعدل، في أجواء من السعادة، واليسر، والخير الذي يعم جوانب بلدنا الطيب.

عقول متطورة

‏عبد الله الزعابي: نقدر جهود صاحب السموّ ولي عهد أبوظبي، في العمل على ارتقاء تعليم وأداء أبناء الإمارات، فسموّه حريص على أن تكون هناك عقول إماراتية متطورة، قادرة على صنع المستحيل، تركز على التفوق العلمي، لأن التعليم أساس النهضة والتطوير، فكل الشكر لرؤيته المستقبلية التي تستكمل رؤية الأب المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي عمل على أن يكون الإماراتي نموذجاً ‏يحتذى، في العالم العربي والعالم، وأن يكون متسلحاً بالعادات والتقاليد الأصيلة، وضوابط الدين الإسلامي الحنيف، وبالثقافة العربية، والهوية الوطنية، والتعليم المتميز.

واجهة طيبة

علياء الطنيجي وريان الغيلي: لا نجد من الكلمات ما يمكن أن نرفعه الى والدنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، لكلماته الطيبة المشجعة لنا، على بذل المزيد من الجهد، للارتقاء بأنفسنا تعليمياً، وحياتياً. فنحن نمثل واجهة طيبة للإمارات التي أكرمتنا في كل ما تقدمه لنا، حيث وفرت لنا كل ما يساعدنا على تحقيق أفضل النتائج، وإظهار صورة مشرفة عن أبناء إمارات التحضر والرقي. ونعاهد سموّه، على أن نواصل التميز، ونكون خير واجهة لدولتنا.

قيادة حكيمة

حمد النعيمي: لا أجد ما يمكن أن أعبر به عن اعتزازي بالانتماء إلى دولتي الإمارات، بلد القيادة الحكيمة التي لم تتوان عن مساندة شعبها، والنهوض بجوانب حياته المختلفة، قد نكون صغاراً في العمر، لكننا كبار بأننا أبناء قادة أصلاء، يعملون لمصلحتنا، ويسعون إلى رفع مكانتنا، وتعزيز إمكاناتنا، نحن أبناء الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي كان حريصاً على إعلاء مكانة أبنائه، ولم يأل جهدا، أو يدخر وسعا في توفير كل ما من شأنه إسعادهم، وسارت القيادة الكريمة على نهجه، وها هي كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، تأتي شارحة صدورنا، مشجعة لنا، دافعة لنا لمزيد من التفوق، والارتقاء، فكل الشكر لسموّه، وليحفظه الله لنا.