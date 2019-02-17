تخفيض المخالفات بنسب متصاعدة في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، عن استمرارية مبادرة شرطة الإمارة لتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسب متصاعدة كلما كان وقت التسديد أسرع، للعام الرابع على التوالي.

أكد ابن علوان أن شرطة رأس الخيمة تهدف إلى مساعدة السائقين وحمايتهم وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق، وتلتزم بالشفافية، وتسخر كل طاقاتها في خدمة الوطن والجمهور وإسعاد الناس.

وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة، ستواصل المبادرة وتطورها مستقبلاً، وهي تعفي حالياً صاحب المخالفة من 50% من قيمتها في حال سددها خلال أول 50 يوماً من ارتكابها، ومن 30% من قيمتها عند التسديد خلال 80 يوماً، فيما يسدد القيمة كاملة إذا تجاوز تلك المدة.

وكشف خلال «جلسة حوار» مع الصحفيين، بمكتبه بمقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن أن 190 ألف سائق مخالف استفادوا من المبادرة، التي انطلقت في 31 ديسمبر 2015، وبلغت حصيلة المخالفات المرورية، التي غطتها المبادرة 600 ألف مخالفة، مؤكداً أن مبادرة تخفيض قيمة المخالفات بنسب متصاعدة شمولية، تغطي جميع أصناف السيارات والمركبات.

وأكد أن شرطة رأس الخيمة، آثرت مساعدة السائقين من كل الشرائح، بتخفيض نوعي وكبير من قيمة المخالفة، ما يحمل «رسالة مبطنة» للسائق، فحواها (لا تخالف في المرة القادمة)، بالرغم من أنه أخطأ بحق القانون وأمن مستخدمي الطرق، بارتكاب مخالفة مرورية، مبيناً أن مبادرة التخفيض، أسفرت عن تراجع عدد الحوادث في شبكة طرق رأس الخيمة، من 120 في المتوسط يومياً، إلى 40 فقط، بتراجع بحوالي 33%، وسجل مؤشر الوفيات تراجعاً خلال 2018.

وأشار العميد جمال الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، إلى اختيار قائد عام شرطة رأس الخيمة لفترة «الخمسين يوماً» بعناية، لمنح السائق المخالف خصماً بنسبة 50% من قيمة المخالفة، لفتح الباب لأوسع شريحة للاستفادة من المبادرة.

وبين العميد د. محمد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، أن من العوائد الإيجابية لمبادرة التخفيض تحويل المخالفين مرورياً إلى (متعاونين مع الشرطة).