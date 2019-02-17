سعود بن صقر يدشن مصنعاً ل«جينوكس سويس» ب 35 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الإمارة بما تمتلكه من مقومات صناعية وفرص استثمارية واعدة، تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة وفق رؤية استراتيجية متكاملة تدعم سياسة تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية، وتعزز مساهمة الشراكات الاقتصادية والاستثمارات الخارجية في الناتج الإجمالي للإمارة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه، أمس، المصنع الجديد ل«جينوكس سويس»؛ الشركة السويسرية العالمية المتخصصة في إنتاج وتصنيع معدات المطابخ الفولاذية المقاومة للصدأ، وذلك في منطقة الجزيرة الحمراء الصناعية، بحضور جيروم هوفر، رئيس شركة «جينوكس» السويسرية القابضة، وكبار المسؤولين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

قام صاحب السمو، حاكم رأس الخيمة، بجولة تفقدية في أقسام المنشأة الجديدة التي بلغت تكلفتها الإنشائية 35 مليون درهم، على مساحة 5000 متر مربع، واستمع سموه من جيروم هوفر، إلى شرح مفصل عن خطوط الإنتاج وأقسام التصاميم الهندسية والصيانة والتركيب والجودة.

وقال سموه: «تحظى رأس الخيمة بالعديد من المقومات والخطط التي من شأنها تحفيز وتشجيع بيئة الاستثمار في الإمارة، من خلال سن القوانين والتشريعات الاقتصادية الملائمة لاستقرار الأعمال ونُموّها، وتطوير البنية التحتية الصناعية في المناطق الاقتصادية، وربطها بمختلف موانئ الدولة، عبر شبكة مواصلات متطورة، فضلاً عن موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يسهم في سهولة وسرعة الوصول إلى أسواق دول الخليج والشرق الأوسط، والأسواق الآسيوية».

وأضاف سموه: «لدينا العديد من الشراكات الاقتصادية الناجحة مع مختلف الشركات الإقليمية والعالمية، بفضل ما تمتلكه رأس الخيمة من رؤية اقتصادية واضحة، والتزام بتوفير أعلى فرص النمو والتوسع لشركائنا، من داخل الدولة وخارجها، وهذا ما عزز موقع الإمارة في السنوات الأخيرة كوجهة استثمارية آمنة، وبيئة محفزة لنمو الأعمال وتطورها في مختلف القطاعات».

وتابع سموه: «نحن ماضون في خططنا في تنمية جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة، للمساهمة في الوصول لاقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا ما يسهم في ترسيخ مكانتنا الاقتصادية كاقتصاد ديناميكي قادر على مواجهة التحديات الحالية والمتغيرات المستقبلية، وقادر على الإيفاء بمتطلبات التنمية الشاملة في تنفيذ المشاريع الحيوية والخدمية لإمارة رأس الخيمة، والتي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين».

ويعد مصنع «جينوكس» رأس الخيمة؛ إحدى الشركات التابعة لشركة جينوكس السويسرية القابضة، التي تمتلك تاريخاً طويلاً يمتد إلى 144 سنة، منذ 1875 في مجال أعمال التصنيع والتبريد والخدمات الغذائية وتصنيع معدات المطابخ.

وتضم المنشأة الجديدة في رأس الخيمة، أحدث تقنيات الإنتاج عالية الجودة، وأحدث جيل من التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع معدات المطابخ الفولاذية المقاومة للصدأ.

وأكد حسن عنوتي، مدير المصنع، «أن اختيار «جينوكس» لإمارة رأس الخيمة للانطلاق إلى الأسواق الخليجية والآسيوية، جاء بعد دراسة مستفيضة قامت بها الشركة الأم في سويسرا، أكدت أهمية المقومات والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الإمارة لنجاح القطاع في الوصول إلى أسواق المنطقة. وبعد النمو الذي حققناه في السنوات الماضية، ارتأينا الانتقال إلى منشأة أكبر، تستوعب الطلب المتزايد على أعمالنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إضافة إلى القارة الأوروبية».(وام)