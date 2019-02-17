«جمارك أبوظبي» تعوّ ل على 14 برنامجاً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أمس الملتقى السنوي الأول لموظفي وضباط ومفتشي جمارك أبوظبي ومراكزها الجمركية البرية والبحرية والجوية بحضور أكثر من 400 موظف ومفتش جمركي، بهدف تعزيز التواصل الفعال والتوعية المؤسسية والتأكيد على توطيد العلاقة بين جمارك أبوظبي وجميع موظفيها ومفتشيها، في مقر الارشيف الوطني بأبوظبي.

وفي كلمته رحب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي بالمشاركين في الملتقى المقام لشرح وتوضيح توجه الادارة العليا حول أهمية إشراك وتفاعل جميع موظفي ومفتشي جمارك أبوظبي في كافة المواقع الادارية والميدانية، لإنجاح تنفيذ مهام ومشاريع الخطة السنوية المؤسسية لعام 2019، مع التأكيد على مسؤولياتهم الجماعية والفردية لتحقيق رؤية جمارك أبوظبي كهيئة جمركية رائدة عالمياً تقود التغير سعيا لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وأكد المنصوري على أهمية ما تم تحقيقه من إنجازات تتعلق ببدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير جمارك أبوظبي في خمس سنوات قادمة للوصول بها إلى قيادة التغيير في العمل الجمركي في المنطقة، إضافة إلى أهمية اعتماد وتشغيل مكتب المشاريع والذي تم إطلاقه في نهاية عام 2018، والمنوط به تنفيذ 53 مشروعاً من خلال 14 برنامجاً في كافة قطاعات العمل الجمركي الفنية والإدارية والعملياتية، كما أشار إلى ما حققته جمارك أبوظبي من إنجاز كبير في دعم سياسة حكومة أبوظبي في مجال التوطين، والذي وصل معدله في كافة المراكز الجمركية التابعة لجمارك أبوظبي إلى نسبة 100%، وفي مجمل المواقع الإدارية والتشغيلية لجمارك أبوظبي إلى نسبة 98%، مما يجعل جمارك أبوظبي إحدى أعلى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من حيث نسبة الكوادر المواطنة.