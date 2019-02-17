شكرا لقرائتكم خبر عن مترو دبي يزدان ب «50 عاماً للوطن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهادت عربات مترو دبي على طول خطيه الأحمر والأخضر مزدانة بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وشعار «50 عاماً للوطن»، تقديراً واعتزازاً لما قام به سموه من إنجازات جعلت من الإمارات نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم.
ونالت مبادرة الهيئة إعجاب وتقدير مستخدمي المترو الذين تسابق عدد كبير منهم إلى أخذ صور أمام العربات فور وقوفها في المحطات، بعد أن اكتسبت بعداً جمالياً آخر بحملها صور سموه.
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