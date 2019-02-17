«أولادنا» يكرم مركز راشد.. وإماراتية في لجان التحكيم

كرم ملتقى «أولادنا» الدولي، مركز راشد لأصحاب الهمم، في افتتاح دورته الثالثة، بالقاهرة أمس الأول، بمشاركة 37 دولة عربية وأجنبية ومجموعة من الفنانين والمبدعين والأبطال من أصحاب الهمم.

تشارك الإمارات في الدورة الثالثة للملتقى، الذي تتواصل فعالياته حتى 22 الجاري، وشهد حفل الافتتاح تكريم مريم عثمان مدير عام المركز، لدورها في مجال العمل الإنساني والخيري في الدولة، والمطربة التونسية منية البجاوي عن مشروعها الناجح كفنانة من أصحاب الهمم، والفنانة التشكيلية الصينية كين بايلان، ومن مصر مازن حمزة، متسلق الجبال من متحدي الإعاقة، وأشهر راو أراجوز عم صابر المصري، والشاعر والمخرج الكبير شوقي حجاب.

ويشمل الملتقى تنظيم يوم إماراتي في دار الأوبرا المصرية، ضمن احتفالات الدولة بعام التسامح، ويتضمن العديد من الفعاليات الفنية ومعرضاً لإبداعات أبناء المركز.

ويتضمن الملتقى، الذي تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، مجموعة من المشاركات الإبداعية لأصحاب الهمم من 37 دولة في مجالات عدة، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية.

وتشارك بطلة الكاراتيه الإماراتية الشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي في لجنة تحكيم إبداعات «أولادنا» في مسابقة الموسيقى والغناء والاستعراض.