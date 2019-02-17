الان تتابع هذا سعر تذكرة السفر للمريخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت شركة space x، عن السعر التقريبى للتذكرة الخاصة بالرحلة إلى المريخ، موضحا أنه سيصل إلى 100 ألف دولار أمريكى.

ووفقا لموقع Usbek & Rica الناطق بالفرنسية، قال رئيس ومؤسس الشركة إيلون موسك، إن تحديد السعر بالضبط، يتوقف على حمولة المركبة الفضائية، وأضاف: “أنا على قناعة بأن ينخفض هذا السعر يوما ما إلى 500 ألف دولار، وسينخفض حتى 100 ألف دولار، وهو يعتبر سعرا مقبولا بالنسبة للكثير من سكان البلدان المتطورة الذين يمكنهم، إذا أرادوا، أن يبيعوا منازلهم للانتقال إلى المريخ والعيش فيه”.

وكان إيلون موسك قد أعلن فى معرض “SXSW” التكنولوجى السنوى الذى أقيم بتكساس، فى مارس عام 2018، عن انطلاق برنامج استيطان المريخ عام 2022 وإرسال رواد الفضاء إلى هناك عام 2024.