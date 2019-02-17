الوزيرة منى فاروق تتحدث عن "سلة غذاء العالم"

وأوضحت منى فاروق أن دارفور يمكن أن تكون "سلة غذاء العالم وأنها ليست في حاجة لدعم المنظمات الأجنبية وإنما في حاجة للمزيد من التخطيط السليم لاستغلال تلك الثروات بجانب العمل على رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمعات المحلية".

وطالبت فاروق خلال لقائها وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور مروان التجاني الطيب مجتمع دارفور "بضرورة المحافظة على التعدد والتنوع الثقافي في سبيل إحلال السلام الشامل وتنفيذ مشروعات التنمية والخدمات، مشددة علي ضرورة إحداث تنمية اجتماعية حقيقية وذلك بالإقبال على الإنتاج".

وأشارت فاروق إلى التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد وخاصةً فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتشرد والتسول، وأضافت أن الدولة قد أعدت خطة طموحة للتصدي لكافة الظواهر السالبة في المرحلة المقبلة.

وأعلنت الوزيرة عن تبرعها بسيارة دفع رباعي لإدارة الفقر بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية من أجل تنفيذ مشروعاتها الرامية لتخفيف حدة الفقر بالولاية.