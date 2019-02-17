بعد الهجوم الإرهابي في سيناء... قطر توجه رسالة إلى مصر

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، مساء السبت، إن

"دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة عسكرية للجيش المصري بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين".

كما جددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأعلن الجيش المصري، مقتل وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى 7 عناصر إرهابية إثر هجوم في شمال سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن عناصر إرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك العناصر وتم الاشتباك معها.

وأوضح المتحدث العسكري، أن الارتكازات الأمنية تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم استشهاد ضابط وإصابة 14 درجات أخرى.

وتواصل قوات الجيش والشرطة المصرية "العملية الشاملة سيناء 2018" منذ فبراير/ شباط الماضي، للقضاء على الإرهاب وتطهير شبه جزيرة سيناء، وتأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر.