جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ودورها فكرياً

صحيفة الخليج الإلكترونية

لا شيء أخطر وأعظم من الانحراف الفكري على الأمن والسلم، والذي يجعل من الدين غطاء ووسيلة إقناع لتحقيق الأهداف الذاتية أوالحزبية، فالأمير : محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود في لقائه مع مجلة التايم الأمريكية شدَّد على أن مكافحة التطرف لا تقتصر فقط على محاربة المتطرفين، ولكنها تشمل التعرّف إلى تلك الجماعات وسنّ قوانين لمحاربتها وتوضيح المعايير التي نميز من خلالها المتطرفين وهذا ما قامت به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرائدة في تحصين الشباب من الأفكار المنحرفة، وتحديداً في عام 1434هـ من خلال إنشاء قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة الذي يركِّز على أهم جوانب الأمن وهو الأمن الفكري والكشف عن الممارسات والوسائل المخلّة بالأمن الفكري، كذلك يهتم بدراسة الحركات والجماعات الإسلامية من حيث نشأتها ورموزها وطرقها ووسائلها في استقطاب الشباب والتغرير بهم، كذلك يعنى القسم بتعزيز الوسطية والاعتدال والعلاقات الدولية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة محلياً ودولياً والمتوافقة مع تطلعات ورؤى قادة هذه البلاد حفظهم الله. كذلك مما يميز هذا القسم أنه يضم خيرة الأكاديميين الذين لهم السبق في تعزيز الأمن الفكري ومحاربة أفكار الجماعات والأحزاب المتطرفة ليس داخل أروقة الجامعة فقط، بل جهودهم وآثارهم وبصماتهم تعدت ذلك؛ لهذا أدعو المراكز المتخصصة في دراسة الأفكار المنحرفة إلى الاستفادة من جهود قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة من خلال بحوثه ورسائله العلمية التي بدأت – ولله الحمد- تشق طريقها بكل عزيمة وإصرار؛ لكي نحقق الهدف المأمول بعد توفيق الله وهو تعزيز الوسطية والاعتدال والقضاء على الأفكار المتطرفة وفضح معاول الهدم الفكرية المؤثّرين على النشء والشباب سواءً كان هذا التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر.

بقلم

شبيب السبيعي