شكرا لقرائتكم خبر عن يصنع منتجاته من مياه الصرف الصحي.. ضبط مصنع «مسكرات» في عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن إتلاف مصنع للخمور والمسكرات بإحدى قرى منطقة عسير، احتوى على أكثر 3000 لتر من المادة المخمرة، يتم تصنيعها من مياه الصرف الصحي.

وأوضحت الهيئة في منشور لها على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنه وبعد تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بالتعاون مع الشرطة؛ وتم إتلاف مصنع للخمور والمسكرات بإحدى قرى المنطقة احتوى على أكثر 3000 لتر من المادة المخمرة.