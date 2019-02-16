شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 آلاف عبوة مخالفة ومواد منتهية الصلاحية في مصنع عطور بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبطها 4000 عبوة مخالفة ومواد منتهية الصلاحية بمصنع ينتج عطوراً ومنتجات تجميل دون ترخيص في الرياض. ونشرت الصفحة الرسمية للغذاء والدواء على “تويتر” صوراً لعملية الضبط وإغلاق المصنع المخالف.

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