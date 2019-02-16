تعرف على فوائد رمل البحر على صحة العظام

نسمع كثيرا عن الرحلات التى يلجأ إليها البعض من أجل الشفاء، وأبرزها الأماكن التى يوجد بها رمال نظرا لفوائده المتعددة على صحة الجسم والعظام، فيعتبر المشى على الرمال أو الدفن فيها من الأشياء التى يمارسها الكثيرون كنوع من الترفيه فى فصل الصيف لكن يعتبر من أبرز طرق العلاج أيضا.

المشى على الرمال يحسن صحة العضلات والعظام ويحميها من الأمراض، ومن الممكن أن يتم ذلك فى فصل الشتاء أيضا، ووفقا لما ذكره موقعquora فإن فوائد رمل البحر على العظام هى..

1: يعمل على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية التى تساعد على إنقاص الوزن، وذلك قد يعمل على تحسين صحة العظام وعدم تحمل الوزن الزائد على القدمين والمفاصل.

2: يساعد المشى على الرمل بتحسين كثافة عظامك، وخصوصا فى الوركين والساقين.

3: الجرى على الرمل يساعد على تقوية عضلات الرئة والتنفس بشكل صحى.

4: يعالج الفطريات التى تتكون بين أصابع القدمين، كما أنه يقضى على الميكروبات الموجودة فى جلد القدم.

5: يقوى عضلات الساقين والقدمين ويحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.