تعرف على هرمون الشبع المسؤل عن التحكم فى الوزن"تفاصيل"

غالباً ما تؤثر الهرمونات على المرضى الذين يعانون من السمنة والوزن بشكل عام، حيث يمكن أن تسبب الدهون الزائدة فى الجسم مشاكل فى الوزن والقضايا الهرمونية، أحد الهرمونات يرتبط مباشرة بدهون الجسم والسمنة.

اللبتين وفقا لتقرير موقع "hormone" هو هرمون يطلق من الخلايا الدهنية الموجودة فى الأنسجة الدهنية، يرسل إشارات إلى منطقة ما تحت المهاد فى الدماغ، حيث يساعد على تنظيم وتغيير وجبات الطعام والطاقة طويلة الأجل، لذا فإن الهدف الأساسى للبتين هو مساعدة الجسم على الحفاظ على وزنه.

ترتبط كميات اللبتين مباشرة بكمية جسم الفرد من الدهون بسبب أنه يأتى من الخلايا الدهنية، إذا كان الشخص يضيف دهونا للجسم، فسوف تزداد مستويات اللبتين، وإذا نقصت الدهون فى الجسم، فسوف ينخفض اللبتين أيضًا.