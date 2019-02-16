خبراء يفكون شفرة رموز بوابة الجحيم فى كهوف كريسويل كراجز ببريطانيا

تمكن خبراء بريطانيون من فك رموز وعلامات سحرية، فى كهوف كريسويل كراجز، فى المنطقة الواقعة بالقرب من مقاطعة نوتنجهام شاير، بالمملكة البريطانية المتحدة.
واكتشف العلماء المئات من العلامات السحرية المنقوشة داخل كهوف فى المنطقة الموجودة على الحدود بين مقاطعتى نوتنجهام شاير وديربى شاير، ووفقا للخبراء، فإن النقوش، التى كان يعتقد سابقا أنها شكل من أشكال الكتابة على الجدران كالـ"جرافيتى"، ما هى إلا علامات وطقوس نقشها قدماء حول حفرة أو دائرة كان يعتقد أنها "بوابة الجحيم".
ويبدو أن هذه النقوشات والعلامات السحرية، هدفت على ما يبدو إلى منع دخول الأرواح الشريرة إلى عالم الأحياء، حسبما اعتقد الخبراء الذين عملوا على فك هذه الرموز، أما أبرز الرموز والنقوش فهو الحرف "دبليو"، كما عثر على رموز على شكل خطوط مائلة ومتاهات وصناديق أو مربعات قصد منها القبض على الشر وحبسه داخلها.
النقوش والعلامات السحرية كانت شائعة قديماً فى بريطانيا، وكثيرا ما عثر عليها فى الكنائس والمنازل القديمة، خصوصا بالقرب من النوافذ والمخارج والأبواب الخارجية بهدف منع الأرواح الشريرة من دخولها.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الرموز والنقوش تعود إلى أكثر من حقبة زمنية، وكان يتم تحديثها والإضافة عليها بين الحين والآخر، وكان أحد كهوف تلك المنطقة قد أشيع بأنه الكهف الذى احتمى به البطل الأسطورى الإنجليزى "روبن هود"، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.
ويذكرأن كهوف منطقة كريسويل كراجز تحتوى على أقدم رسوم الكهوف في بريطانيا، وتعود إلى ما قبل 13 ألف عام، وتضم رسوما قديمة لطيور وغزلان وخيل وجواميس.
يذكرأن كهوف منطقة كريسويل كراجز تحتوى على أقدم رسوم الكهوف فى بريطانيا، وتعود إلى ما قبل 13 ألف عام، وتضم رسوما قديمة لطيور وغزلان وخيل وجاموس.
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