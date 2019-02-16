خبراء يفكون شفرة رموز بوابة الجحيم فى كهوف كريسويل كراجز ببريطانيا

تمكن خبراء بريطانيون من فك رموز وعلامات سحرية، فى كهوف كريسويل كراجز، فى المنطقة الواقعة بالقرب من مقاطعة نوتنجهام شاير، بالمملكة البريطانية المتحدة.

واكتشف العلماء المئات من العلامات السحرية المنقوشة داخل كهوف فى المنطقة الموجودة على الحدود بين مقاطعتى نوتنجهام شاير وديربى شاير، ووفقا للخبراء، فإن النقوش، التى كان يعتقد سابقا أنها شكل من أشكال الكتابة على الجدران كالـ"جرافيتى"، ما هى إلا علامات وطقوس نقشها قدماء حول حفرة أو دائرة كان يعتقد أنها "بوابة الجحيم".

ويبدو أن هذه النقوشات والعلامات السحرية، هدفت على ما يبدو إلى منع دخول الأرواح الشريرة إلى عالم الأحياء، حسبما اعتقد الخبراء الذين عملوا على فك هذه الرموز، أما أبرز الرموز والنقوش فهو الحرف "دبليو"، كما عثر على رموز على شكل خطوط مائلة ومتاهات وصناديق أو مربعات قصد منها القبض على الشر وحبسه داخلها.