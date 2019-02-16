كان أصحاب العقارات فى جبل دينيسون البركانى، فى الإقليم الشمالى فى دولة أستراليا فى حيرة من أمرهم، عندما ظهرت رقعة على الأرض يتصاعد منها دخان بطريقة غريبة غير مألوفة.
وقال مالك عقار، يدعى ديان مارتن، إنه فى البداية ظن أنه غبار من الماشية، حيث لا يوجد شى ء قابل للاشتعال، ولكن بمجرد الاقتراب رأى دخان كثيف من حلقات سوداء تحترق على الأرض بالإضافة إلى روث الأبقار.
وأضاف "قمنا برشها بالماء وتأكدنا أننا أطفأنها بالفعل، ولكن عندما عدنا مرة أخرى، ظهرت ثلاث دوائر أخرى قررنا تركها، لأن الماء لم يعد له تأثير، وحاولنا إزالة طبقة من الأرض، ولكن ظهرت البقع فى أماكن آخرى"، ومع ارتفاع الحرارة الذى تسبب فيه البركان على السطح، لجأ السكان إلى تلك الطريقة الطريفة لطهى البيض على الأرض، والذى تم "قليه" بالفعل وكأنه وضع على مقلاه فوق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر مزارعون يطهون البيض على الأرض بعد ارتفاع درجات الحرارة فى أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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