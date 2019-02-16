كيف تحمي قلبك؟.. "تمرين مهم" يجنبك المخاطر

وجد خبراء أن الإنسان القادر على القيام بتمرين "الضغط"، أكثر من 40 مرة خلال دفعة واحدة، يخفض خطر إصابته بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دراسة وجدت أن الرجال الذين يستطيعون القيام بتمرين "الضغط"، الذي يقوي عضلات الصدر واليدين، أكثر من 40 مرة في دفعة واحدة، يقللون مخاطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96 في المئة، مقارنة مع الذين لا يتعدون 10 مرات.

وقال الخبراء إن عدد المرات التي تستطيع فيها تنفيذ هذا التمرين هو أفضل مؤشر لمعرفة رنةالمخاطر الصحية التي تحدق بك، مقا مع اختبارجهاز المشى .

وذكر جاستين يانغ، من كلية هارفارد للطب العام في بوسطن "تقدم النتائج التي توصلنا إليها دليلا على أن القدرة على ممارسة تمرين الضغط قد تكون طريقة سهلة للمساعدة في تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية".

من جهته، أوضح ستيفانوس كاليس، المؤلف البارز للدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "جاما نتورك أوبن" الأميركية، أن "اختبارات الأمراض غالبا ما تكون مكلفة وتحتاج اللجوء إلى أماكن معينة من أجل إجرائها وانتظار ظهور النتائج.. في المقابل، اختبار تمرين الضغط غير مكلف ويمكن إنجازه في أي مكان، ويمنحك الجواب في الحال".

وتعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسة للوفاة في مختلف أنحاء العالم. كما أنها تؤدي لوفاة أكثر من 17 مليونا و300 ألف شخص سنويا.