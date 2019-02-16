السراج يبحث مع قائد "أفريكوم" تعزيز التعاون

سهير الخراز/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، السبت، مع الجنرال توماس والدهاوسر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي انطلق الجمعة بحضور عشرات من الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.

وأفاد المكتب الإعلامي للسراج على موقعه في "فيسبوك" أن الاجتماع بحث على وجه الخصوص إمكانية زيادة وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري مع الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية، وأن لا يقتصر التعاون الاستراتيجي على مكافحة الاٍرهاب بل يشمل دعم وبناء القدرات والتدريب".

وفي هذا الصدد طالب السراج بإعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة بالاستعانة بمدربين من "الأفريكوم".

كما أكد الطرفان "استمرار التنسيق المشترك لضرب بؤر الإرهاب بين الولايات المتحدة بأجهزتها المختلفة وحكومة الوفاق ومطاردة فلوله أينما وجدت".