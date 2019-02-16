م. الباهي أول سعودي يسجل خمسه مشاريع مستدامة في القطاع الصحي بالمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء

صحيفة الخليج الإلكترونية

تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على كل ماينفع الوطن و المواطن السعودي في كافة المجالات وامتداداً لمشاريع الخير والعطاء فقد قامت قيادة المملكة العربية السعودية بتطوير الخدمات الصحيه ومنها الخدمات الصحيه بوزارة الحرس الوطني بمناطق (الرياض – جده – القصيم – الطائف) واهتمت رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ببناء مشاريع مستدامة وتمكين المواطن السعودي وإعطاءه الثقه والدعم لبناء كفاءات وطنيه تصل إلي إنجازات عالمية .

حيث أصبح المهندس عبدالرحمن الباهي عضو مجلس كفاءة الطاقة في الهيئة السعودية للمهندسين أول سعودي يسجل أسمه في خمسه مشاريع مستدامة في القطاع الصحي بالمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ويعمل مع شركة عالميه أستشارية رائده في مجال المشاريع عالية الكفاءة والصديقه للبيئة وحصل مؤخرا على الشهادة المهنيه كمدير مشاريع خضراء معتمد من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء USGBC واعتماد مدير مشاريع محترف من المنظمه الأمريكيه لإدارة المشاريع PMI .