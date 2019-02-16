هيئة_الأمر_بالمعروف في #عسير و #الجهات_الأمنية تضبط مصنع خمور يحوي أكثر من 3000 لتر

الخليج - حسن القبيسي أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة عن اكتشاف مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة، وقد حَوى المصنع أحد عشر برميلاً سعة كل برميل 300 لتر، مملوءة بالمادةالمخمرة.

وقد تم تسليم الموقع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

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