شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات أمطار على محافظتين بالرياض.. تتواصل لمساء الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض. وذكرت “الهيئة” أن التحذير يشمل “وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة”. وأضافت، أن الحالة بدأت الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، وتنتهي في الساعة الثامنة من مساء غد الأحد.

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