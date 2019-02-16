خبيرة تجميل تقدم 5 نصائح لوضع "كونتور" مثالي

تستخدم مساحيق التجميل بطريقة مثالية حتى تستطيع تحقيق الغرض، ومنها ما يساعد على تحقيق تقنية "الكنتور"، فهو قادر على تغير الملامح وإخفاء العيوب، وقدمت خبيرة التجميل سما صفوت، في تصريحات صحفية لها مجموعة من النصائح منها:

1- يجب تحديد شكل الوجه لاختيار الوضع المثالي لدرجات كريم "الكنتور" عليه.

2- لصاحبات الجبهة العريضة يمكن وضع لمسات من "الكنتور" القاتم بشكل نصف دائرة، وهذا قادر على تقليل الحجم وإظهارها بشكل أجمل.

3- الكنتور "الهاي لايت" أسفل العيون وعلى الذقن قادر على منح البشرة نضارة وزيادة الخدود لصاحبات الوجه النحيل.

4- الفتيات الراغبات في تقسيم الوجه عليها وضع خط طولي قاتم وفصله من الجانبين بواسطة الـ"هاي لايت"، ووضع "البودر"، ثم وضع لمسات من أحمر الخدود.

5- صاحبات الوجه الممتلئ يمكنك وضع خطوط رفيعة من كريم "الكنتور" القاتم حول الوجه بشكل كامل وسوف يمنح الوجه إطلالة نحيفة ويعمل على إزالة الزوائد.