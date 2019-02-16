دراسة حديثة: "الأسنان" أداة الكشف عن ما يحدث بجسم الإنسان

بالنسبة للأطباء الشرعيون الأسنان هي مفتاح الكشف عن ما حدث لجسم الإنسان وتحدد هويته، ولكن أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الأسنان يمكن أن تتنبأ كذلك بالمخاطر الصحية.

وأظهرت دراسة حديثة أن أسنان الإنسان قد تكشف عددا مع المعلومات بشأن مستقبل حياته، لاسيما المخاطر الصحية التي يمكن أن تحدث له، حسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد العلماء أن الأسنان يمكنها التنبؤ باضطرابات الصحة العقلية التي قد تصيب الإنسان، مثل الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية، وقالت الدكتورة إيرين دن، وهي طبيبة نفسية في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكي، إن الأسنان اللبنية أو الأولية، التي يفقدها الإنسان حين يكون عمره لا يتجاوز 6 سنوات، تكشف أسرارا كثيرة.

وتابعت: "من خلال دراسة هذه الأسنان، وجدنا أن الأشخاص الذين يمتلكون مينا أسنان نحيفة هم أكثر عرضة لمشكلات الاضطرابات ونقص الانتباه"، وأضافت: "هذا شيء لم نشهده أو نفكر به من قبل".

وذكرت أن البحث تم من خلال عملية تصوير عالي الدقة للأسنان اللبنية بعد سقوطها، ثم مقارنتها مع سلوك أصحابها، وتوصل الباحثون إلى أن الاختلافات في أبعاد وأشكال الأسنان تنبئ بشكل أفضل بمستقبل الصحة العقلية.

وقالوا إن الدراسة في الحاجة إلى مزيد من البحث والتعمق، من أجل توفير نتائج أكثر دقة.