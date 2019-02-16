شكرا لقرائتكم تعيين رمطان لعمامرة مستشاراً للرئيس الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 00:21

عين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة الذي كان تولى أيضاً منصب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، مستشاراً للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برتبة وزير دولة، وفق ما أعلنت الرئاسة أول من أمس.



ويأتي هذا التعيين قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان (ابريل) المقبل التي أعلن بوتفليقة (81 سنة) ترشحه لها ولولاية خامسة على رغم تعرضه لجلطة دماغية في 2013.

وكان لعمامرة بصفته مفوضاً للاتحاد الأفريقي (2008-2013) ثم بصفته وزيراً للخارجية (2013-2017) قام بالعديد من الوساطات في القارة الأفريقية ومنطقة الساحل خصوصاً في مالي.

وكانت العاصمة الجزائرية شهدت في 2015 المفاوضات بين الحكومة المالية والمتمردين والتي أفضت الى اتفاق لوقف اطلاق النار.

وأبعد لعمامرة مع رئيس الوزراء والعديد من الوزراء الآخرين من الحكومة بعد الانتخابات التشريعية في ايار (مايو) 2017.

وانضم هذا الديبلوماسي المحنك والخبير بالقارة الأفريقية، بعد ذلك الى اللجنة العليا للأمم المتحدة المكلفة الوساطات الدولية ثم عين اواخر 2017 ممثلاً رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي «لإسكات صوت السلاح في أفريقيا».

وتولى قيادة بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي أثناء الانتخابات الرئاسية في مدغشقر في 2018.

وخلال مسيرته الديبلوماسية الطويلة تولى لعمامرة ايضاً منصب سفير الجزائر لدى دول عديدة بينها الولايات المتحدة وجيبوتي وإثيوبيا.

ووضعته مجلة «جون أفريك» ضمن «الخمسين شخصية أفريقية الأكثر نفوذاً».