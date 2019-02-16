شكرا لقرائتكم ترامب يعلن «طوارئ وطنية» لتشييد الجدار والديموقراطيون يشكون «انقلاباً» على الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 20 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 00:42

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إنه سيعلن حال «طوارئ وطنية»، في خطوة اعتبرها خصومه الديموقراطيون «انقلاباً عنيفاً» على الدستور، إذ ستتيح تمويل تشييد جدار على حدود المكسيك، من دون موافقة الكونغرس.



ورأى ترامب أن «الجميع يعلم أن الجدران تعمل»، مشيراً إلى «اجتياح» تتعرّض له الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين وعصابات. ورجّح إطلاق إجراءات قضائية ضدّ قراره، مستدركاً: «لحسن الحظ، سنفوز نحن».

وسيتيح إعلان حالة الطوارئ لترامب استقطاع تمويل خصّصه الكونغرس لأغراض أخرى، لتشييد الجدار، شرط ألا تتدخل محاكم أو الكونغرس لمنعه من هذا الإعلان. وسيوقّع الرئيس مشروع قانون الموازنة، بعدما أقرّها الكونغرس بغالبية كبيرة الخميس، من دون تمويل للجدار.

وأعلن ميك مولفاني، أبرز موظفي البيت الأبيض، أن إدارة ترامب حدّدت نحو 8 بلايين دولار من أموال الحكومة، يمكن الرئيس الاستفادة منها هذا العام لإنجاز تشييد الجدار. ورجّح أن تجمع الإدارة أموالاً من جهات حكومية، بينها وزارتا الخزانة والدفاع.

في المقابل، أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك رفضها القرار، وتابعت: «لن نتسامح مع سوء استخدام السلطة، وسنقاوم بالطرق القضائية المتوافرة لدينا». في السياق ذاته، ورد في بيان مشترك أعدّته الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، وتشاك شامر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ: «الإعلان غير القانوني للرئيس، المنطلق من أزمة غير موجودة، هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولايات المتحدة، من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنحتاج إليها لدى وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا. الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية، في الكونغرس والمحاكم وأمام الجمهور، بكل وسيلة متاحة».

على صعيد آخر، تحدث ترامب عن «بيانات مهمة كثيرة مرتبطة بسورية، ونجاحنا في القضاء على الخلافة (المزعومة لتنظيم داعش)، سيُعلن عنها خلال 24 ساعة».

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي إن المفاوضات لإنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير في شكل «جيد جداً»، وزاد: «نحن أقرب من أي وقت لإبرام اتفاق حقيقي» مع بكين، يتيح تكافؤ فرص للشركات الأميركية. وأضاف: «الرسوم الجمركية تؤذي الصين بشدة. هم لا يريدونها، وبصراحة إذا أمكننا إبرام اتفاق، سيشرّفني أن ألغيها». واستدرك: «الله وحده يعلم ماذا يعني ذلك».

وأعلن ترامب أنه قد يمدّد مهلة تنتهي في 1 آذار (مارس) المقبل، للتوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين، فيما يبقي على الرسوم الجمركية الحالية سارية، لافتاً إلى أن المفاوضات «معقدة جداً».

ورجّح ترامب ارتفاعاً «كبيراً» في التجارة مع بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). وأضاف: «تعرفون الوضع المتعلّق ببريكزيت والتعقيدات والمشكلات، ولكن لدينا علاقة تجارية جيدة جداً مع المملكة المتحدة، عزّزناها بدرجة أكبر. نواصل تجارتنا وسنزيدها في شكل كبير مع مرور الوقت».