شكرا لقرائتكم مصر: إحباط استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة قرب العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 20 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 00:59

أحبطت قوات الأمن المصرية استهداف قوة أمنية تابعة للشرطة بعبوة ناسفة في ميدان الجيزة، جنوب القاهرة.



وأعلنت وزارة الداخلية أن عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية، حاولت استهداف رتل أمني بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، موضحة أن خبراء المتفجرات من قوات الحماية المدنية، أبطلوا مفعول العبوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقع مسجد الاستقامة في قلب ميدان الجيزة، المكتظ جداً بالمارة، وتوجد هناك أرتال أمنية عدة تنتشر في الميدان القريب من مديرية أمن الجيزة، ومقرات أمنية.

وخفت إلى درجة كبيرة حدة الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في مصر بعبوات ناسفة، خصوصاً في قلب المدن، والمناطق الحيوية.

من جهة أخرى، تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل الإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية الجوية.

وبدأت الجولة بتفقد المعرض الأرضي للطائرات الذي يضم مجموعة مختلفة من طرازات الطائرات المقاتلة، إذ استمع إلى شرح تناول القدرات القتالية والخصائص الفنية لكل طراز، كما قام وزير الدفاع بجولة في أكاديمية الطيران التي يتم التدريس بها وفقاً لأحدث النظم العلمية في مجال علوم الطيران، أعقبها المرور على القاعة التاريخية للكلية وتفقد الأقسام المختلفة والقاعات والمعامل الدراسية والمنشآت الإدارية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والمعيشية والإدارية المقدمة للطلبة.

والتقى الفريق أول محمد زكي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية، وأكد أهمية نقل المعرفة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق الذي يشهده العالم في فروع العلم والمعرفة كافة، مؤكداً أن العلم واللياقة البدنية من المقومات الرئيسة والأساسية لحياة الطالب المقاتل، معرباً عن تطلعه لإعداد أجيال متميزة من نسور القوات الجوية القادرين على مواكبة التطور في تكنولوجيا الطيران وفنون القتال الجوي الحديثة. وأشاد بالدور الذي يقوم به أبطال ومقاتلو القوات الجوية من مهام غير تقليدية في حماية وتأمين حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة والتصدي لكل المخاطر والتحديات التي تستهدف الأمن القومي المصري، والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ أية مهمة تسند إليهم بكفاءة واقتدار وردع كل من تسـول له نفسه المساس بمقدرات الوطن.